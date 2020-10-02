【足球熱話】兩大主帥掀卡尼爭奪戰　摩連奴作出承諾冀修夫基安心

熱刺主場大勝海法馬卡比7：2後，終於取得歐霸盃分組賽入場券，其中尖刀哈利卡尼連中三元。 對熱刺及英格蘭國家隊而言，哈利卡尼對兩者亦非常重要，在如此頻密的賽程下，增加卡尼的受傷風險，故此摩連奴希望修夫基網開一面，讓卡尼有更多休息時間。二人隔空交手，摩帥面對問題再度使出高超的對答技巧。

熱刺面對最近一周多賽的「魔鬼賽程」，終於來到尾聲，主場以7：2擊敗海法馬卡比，完成任務取得歐霸盃分組賽入場券。哈利卡尼今仗連中三元，生涯第12次披起熱刺球衣「戴帽」，摩連奴笑言卡尼的「戴帽」次數太多，或許不再收藏該仗的皮球。

熱刺大破海法馬卡比躋分組賽 哈利卡尼連中三元

哈利卡尼連中三元，協助熱刺大勝海法馬卡比。（路透社）

熱刺歐霸盃4名入球功臣：

哈利卡尼今季在各大賽事上陣7場，合共為熱刺貢獻6個入球及6個助攻，是球隊前線的必然主力。由上月中開季起，卡尼僅在上仗對車路士的聯賽盃賽事中並非正選，及後同樣後備入替戰20分鐘，今仗亦披甲75分鐘，僅休息3日後將作客奧脫福。

縱然下周是國際賽日，作為英格蘭國家隊隊長的哈利卡尼，當然有入選英軍的30人名單，大有機會披甲出戰下周一連3場的友賽及歐國聯，如此頻密的賽程大大增加卡尼的受傷風險。

熱刺的賽程頻密，加上國際賽，對哈利卡尼的負荷甚大。（Getty Images）

孫興慜早前傷出，一旦卡尼同樣受傷的話，對熱刺前線影響非常大，所以摩連奴早前「出口術」，希望英軍主帥修夫基網開一面，「我非常尊重修夫基，而我並非要求他們不揀選卡尼，我只是希望，希望他們明白我的難處。」

哈利卡尼對熱刺前線非常重要，摩連奴當然不希望卡尼因頻密賽程而受傷。（資料圖片／Getty Images）

兩大教頭的「隔空網球賽」正式開打，摩連奴先出動溫情攻勢，修夫基以一板「國民論」回擊，「我希望摩連奴在4至5月期間好好照顧哈利卡尼，確保他無病無痛，畢竟他也背負着5500萬人的希望。」

修夫基表示摩連奴的做法可以接受，至少不是致電他，並指摩帥一直未有給予他壓力，惟修夫基表示即將面對3場賽事，難以確保不會動用任何一名球員。

卡尼身為英格蘭國家隊隊長，大有機會在未來3仗代表英格蘭披甲。（資料圖片／Getty Images）

英超第4輪直播賽程，焦點賽事是曼聯對熱刺。（01美術製圖）

英超第4輪直播賽程（按圖放大）：

摩連奴面對修夫基一板猛烈的回擊，以巧妙的回答化解難題，「我可以向修夫基及團隊保證，在球季結束前，哈利卡尼也不會出戰任何一場友誼賽。如今熱刺已打入歐霸分組賽，每一場賽事亦價值過百萬鎊。」

除了作出承諾外，摩連奴更使出絕招，在回答中誤稱修夫基為「Gary」，但修夫基的名字是「Gareth」，未知摩連奴是否早有預算出此下策。

👀 Jose Mourinho fires shots back at Gareth Southgate... pic.twitter.com/R0Na4NJHxG — SPORF (@Sporf) October 1, 2020

【熱刺2020/21轉會窗買賣】（按圖進入）