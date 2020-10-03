【足球熱話】巴塞新兵發布會再成笑料　急發「球王片」挽回信心

天雨路滑，要球員「的波」插花，學教練講句：「呢個，係一個考驗！」 巴塞隆拿幾經辛苦，收購到新帥朗奴高文心儀的美國新星達斯。這位二十未出頭的小子近日投入操練，球會發布他初踏魯營球場的片段，成為又一位「迎新營」事主。

今個夏季「立立亂」的巴塞隆拿，因新冠肺炎疫情而需要緊縮開支，又要讓高文去舊立新，實現換班大計。他們與歐聯冠軍拜仁慕尼黑「拗手瓜」，以2100萬歐元從阿積士搶到19歲右閘達斯（Sergino Dest）。

我來了，看我表演！（巴塞隆拿TWITTER）

達斯來到魯營後，穿起2號球衣，拍攝宣傳片段。雖然已經「畫押」簽約，但巴塞還是喜歡讓球迷「睇辦」。新兵穿起球衣球鞋，不能違反自然定律，必須展示腳下功夫。搓兩腳、「的兩下」然後「海獅頂球」，縱然這些技巧用在場上，準會激怒對手而慘遭「踢死」。

操練時風和日麗，可是天要下雨，你是新兵，就要的波！（巴塞隆拿TWITTER）

西媒盛傳朗奴高文欲清洗的球員：

巴塞生涯的第一頁，達斯左右腳「的的下」，時而腳尖時而膝頭，踢起皮球後舉腳繞了一圈，好不瀟灑。以上是巴塞隆拿剪輯後發布的片段，官方TWITTER發布其中一張相片，帖文寫道：「達斯無法忘記的一天。」

球迷留言多屬揶揄：「艾方素戴維斯送佢去屈福特。」（巴塞隆拿Twitter）

蝦碌總是比好波「碌」得更快，網民廣傳的是達斯挑球不起向前滾，以及雙腿夾球，賣弄花式失敗然後踩住皮球「搞極唔起」的困境。

Sergiño Dest's Barcelona unveiling hasn't gone too well 😂😂😂pic.twitter.com/BlPXHrPH05 — Footy Accumulators (@FootyAccums) October 2, 2020

【達斯蝦碌，碌走皮球】

官方twitter見到網絡輿情，憂慮傷害了達斯的小心靈，在另一帖文補充道：「天雨加了點難度，但達斯展示了技巧。」及後還精選一段達斯的轉身花式，以免球迷擔心巴塞又「入錯貨」。

巴塞新兵發布會變笑料，已非首次。同一場地同一場面，年初緊急簽入丹麥前鋒巴夫韋迪，他亦失威，欲以展示「蠍子尾」後腳，卻看似「醉酒佬踢波」。

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【今夏已落實足球轉會】