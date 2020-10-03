【法網】拿度輕鬆過關躋16強　戴過百萬美元手錶出戰惹熱議

「泥地王」拿度在法國網球公開賽依然未遇到挑戰，直落三盤輕取意大利球手，順利躋身16強。 拿度在泥地場贏波已不是新鮮事，眾人的目光並非落在他的「黃金左手」上，竟然是他的右手。

力爭第13度稱霸法網的「泥地王」拿度（Rafael Nadal），第3圈與意大利球手卡法爾亞（Stefano Travaglia）交手，拿度並未遇到太大阻力，最終以6：1﹑6：4及6：0，僅花95分鐘直落三盤淘汰該名意大利球手，晉身16強，將與美國球手哥達（Sebastian Korda）碰頭。

拿度輕取意大利球手，輕鬆躋身男單16強。（Getty Images）

年僅20歲的美國球手哥達，即將與拿度爭奪8強資格，該名美國球手直言拿度是他的偶像，更將自己的小貓命名為「Rafa」，可見他對「泥地王」的崇拜之情，「拿度是我的偶像，他在場上永不言棄的精神啟發了我，我一直學習他的態度。」

美國年青球手哥達將與偶像拿度交手，他的小貓亦以拿度為名。（Getty Images）

拿度的「黃金左手」固然搶鏡，但也不及他的右手般「價值連城」，事關「泥地王」的右手「戴住層樓」出賽。拿度的手錶贊助商Richard Mille，為紀念與拿度合作10周年，特意推出限量版的「RM 27-04」，這隻錶的設計意念來自網球拍，所以錶面用上網球拍的網紋狀，並印上拿度的名字。這隻拿度手錶，全球限量生產50隻，當然價值不菲，盛惠105萬美元。

拿度穿上價值過百萬美元的手錶出戰法網。（Getty Images）

戴上過百萬美元的手錶作賽，當然吸引起網民熱烈討論，有網民狠批拿度是「曬命」的表現，「這款手錶明顯是定價過高，只是一隻價值連城的垃圾。老實說，Instagram上有很多瘋狂炫耀財富的白痴。」有網民笑言，拿度連打波已穿上昂貴的手錶，難以想像他在派對會戴上什麼手錶。

除了拿度外，一眾網球手同樣是名錶商的寵兒，包括費達拿﹑祖高域及莎蓮娜威廉絲同樣有名錶的贊助。

Richard Mille歷年與拿度合作生產的手錶（按圖放大）：

德州醫學組織評估各項運動風險（按圖）