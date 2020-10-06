【足球轉會】愛華頓簽入瑞典長人門將　比克福特正選地位受動搖

英超領頭羊愛華頓，針對陣容中弱點，趁國際轉會窗關閉前簽入實力門將，為近日頻頻犯錯的一號門將比克福特（Jordan Pickford）帶來挑戰。 他的加盟，會否成為拖肥糖爭冠路上的最後一塊拼圖？

中場線煥然一新的愛華頓，今季狀態大勇，不止在英超聯賽4戰4勝位列榜首，連同3場聯賽盃比賽已累積7連勝，表現令人眼前一亮。

美中不足之處是，身為英格蘭一號門將的比克福特屢次犯下低級失誤，拖肥糖有意羅致一個實力門將增強門將位置實力。

愛華頓近日先後查詢曼聯三號門將羅美路（ Sergio Romero）以及隨前英格蘭正選門將祖赫特（Joe Hart）加盟而淪為熱刺三號門將的加沙寧加（Paulo GAZZANIGA），惟一一被拒，最終在轉會窗關閉之日壓哨簽入羅馬門將羅賓奧臣（Robin Olsen），借用一年。

愛華頓在轉會窗關閉之日，借入瑞典國門羅賓奧臣（Robin Olsen）。（Getty Images）

奧臣的加盟，勢為比克福特帶來挑戰。（Getty Images）

簽入接替艾利臣的男人

現年30歲的奧臣為瑞典國家隊正選門將，2015年離開馬模後先後效力希臘球隊POAK和丹麥班霸哥本哈根，2018世界盃協助瑞典自1994年決賽周以來首度晉身八強階段，吸引歐洲豪門注意。同年7月當艾利臣離開羅馬轉投利物浦後5日，奧臣以1200萬歐元加盟，被視為接替艾利臣的人選。

然而他在羅馬的發展並不順遂，加盟後雖是正選，聯賽27次上陣，意甲聯賽球隊只得令人失望的第六名，翌季即被外借到另一意甲球隊卡利亞里。一年外借生涯，聯賽上陣次數再下跌至17次，至今夏再被外借到愛華頓，轉個環境開展英超生涯。

【奧臣VS比克福特】（按圖詳看）

具身高優勢 挑戰比克福特地位

奧臣在意甲發展平平，惟他相較比克福特，有一項先天優勢：高度。比克福特官方高度為1.85米，惟身材比例不理想，雙手較為短小，總是予人「矮冬瓜」的錯覺。相對而言，奧臣足足有1.96米高，加上手長腳長，相信有力挑戰比克福特地位。

愛華頓主帥安察洛堤曾說過，轉會窗最後一周，門將位置並非優先選項，惟近日4：2贏白禮頓一戰，比克福特再次失誤導致失球，令他改變主意。

同日較早前愛華頓已從今季降落英冠的諾域治簽入22歲中堅賓葛菲特（Ben GODFREY），轉會費初步為2500萬英鎊。

【今夏已落實足球轉會】