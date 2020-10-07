【英超】卡雲尼將穿曼聯7號球衣　承認今夏曾染新冠肺炎

曼聯新兵卡雲尼將會穿上7號球衣，這名33歲烏拉圭射手表示感到光榮，會做好準備，承擔起這件球衣代表的責任。卡雲尼透露，他今夏與女友在西班牙渡假後齊齊染上新冠肺炎，一度打算掛靴，但最終他們一家人克服疫症，恢復過來。

曼聯宣布今夏以自由身加盟的卡雲尼將會穿上7號球衣。33歲的卡雲尼在轉會窗關上前，以自由身投曼聯，雙方簽下一份「1+1」合約，合約為期1年，還有1年續約選項，據報他的年薪有1000萬鎊。

【近代曼聯7號球衣主人（按圖放大）】

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不過，近幾位曼聯7號球衣的主人都令人失望，例如上位7號主人智利前鋒阿歷斯山齊士加盟後，幾乎沒有踢過一場好波，高薪低能，到今夏正式離隊。計南美兵的話，來自厄瓜多爾的路爾斯華倫西亞及阿根廷的迪馬利亞都穿過7號球衣，前者穿了一季後，便因壓力大改穿回25號，至於迪馬利亞就令人相當失望，聲稱不適應英超踢法，一季後離隊。

卡雲尼接受電台節目訪問時表示，很榮幸接過曼聯的7號球衣，他說：「現在我要準備好，承擔這份責任，貢獻最佳的水平，享受在曼聯的日子，我希望可以在曼聯踢出標誌性的表現。」

【曼聯死線壓哨簽4新兵（按圖放大）】

卡雲尼今夏與法甲班霸巴黎聖日耳門約滿，之後轉為自由身，他在節目中透露，今夏差點因為新冠肺炎疫情而掛靴。他說：「我覺得這些事不用公開告訴其他人。在西班牙渡假後，我們回到巴黎，最初檢測呈陰性，但之後女友出現病徵，我們再去驗多一次，結果呈陽性。她中招了，我也是。我現在說出來，是因為這件事已經過去了。」

【卡雲尼打滾歐洲球壇多年】

卡雲尼續說：「家人的健康永遠在首位。我當然有想過掛靴，這是真的，我有想過不再比賽，留在郊外，之後過住田園生活。我與家人及女友一起承受新冠肺炎的來襲，真的很難捱，疫症帶來了恐懼。多謝神，我們康復的進展非常好。」

【曾被新冠肺炎折磨的足球名將】

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據統計數據，自卡雲尼在2007年登陸歐洲聯賽，為巴勒莫首次上陣以來，在歐聯5大聯賽上陣413場，攻入250球，同期的5大聯賽入球數字僅次432球的美斯及416球的C朗，力壓248球的阿古路及245球的伊巴謙莫域。

250 - Since Edinson Cavani made his Palermo debut in March 2007, only Lionel Messi (432) and Cristiano Ronaldo (416) have scored more goals in Europe's top five leagues than the Uruguayan (250). Devil. pic.twitter.com/l7jWdtXp2t — OptaJoe (@OptaJoe) October 6, 2020

今夏還有一位烏拉圭新星與卡雲尼一同加盟曼聯，就是18歲翼鋒法真度柏利斯迪。雖然兩人是同日落實加盟，但卡雲尼都以前輩身分，在社交網站歡迎法真度柏利斯迪，他寫：「恭喜你，祝你有安全的旅程，我們正等着你。」

卡雲尼在社交網站歡迎小師弟法真度柏利斯迪加盟曼聯。（網上圖片）

有外媒發現卡雲尼及法真度柏利斯迪（卡雲尼上）在3年前的合照。（網上圖片）

有傳媒翻查舊報道，在3年前，當時卡雲尼仍是PSG的當家射手，而法真度柏利斯迪只是一名青年軍球員。PSG在烏拉圭開設紀念品專門品，卡雲尼出席揭幕儀式，當時法真度柏利斯迪與多名年輕球員亦有出席，還與卡雲尼一起影大合照。

【法真度柏利斯迪今年出戰自由盃】