【英超】卡雲尼將穿曼聯7號球衣　承認今夏曾染新冠肺炎

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曼聯新兵卡雲尼將會穿上7號球衣，這名33歲烏拉圭射手表示感到光榮，會做好準備，承擔起這件球衣代表的責任。卡雲尼透露，他今夏與女友在西班牙渡假後齊齊染上新冠肺炎，一度打算掛靴，但最終他們一家人克服疫症，恢復過來。
曼聯宣布今夏以自由身加盟的卡雲尼將會穿上7號球衣。33歲的卡雲尼在轉會窗關上前，以自由身投曼聯，雙方簽下一份「1+1」合約，合約為期1年，還有1年續約選項，據報他的年薪有1000萬鎊。
【近代曼聯7號球衣主人（按圖放大）】
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不過，近幾位曼聯7號球衣的主人都令人失望，例如上位7號主人智利前鋒阿歷斯山齊士加盟後，幾乎沒有踢過一場好波，高薪低能，到今夏正式離隊。計南美兵的話，來自厄瓜多爾的路爾斯華倫西亞及阿根廷的迪馬利亞都穿過7號球衣，前者穿了一季後，便因壓力大改穿回25號，至於迪馬利亞就令人相當失望，聲稱不適應英超踢法，一季後離隊。
卡雲尼接受電台節目訪問時表示，很榮幸接過曼聯的7號球衣，他說：「現在我要準備好，承擔這份責任，貢獻最佳的水平，享受在曼聯的日子，我希望可以在曼聯踢出標誌性的表現。」
【曼聯死線壓哨簽4新兵（按圖放大）】
卡雲尼今夏與法甲班霸巴黎聖日耳門約滿，之後轉為自由身，他在節目中透露，今夏差點因為新冠肺炎疫情而掛靴。他說：「我覺得這些事不用公開告訴其他人。在西班牙渡假後，我們回到巴黎，最初檢測呈陰性，但之後女友出現病徵，我們再去驗多一次，結果呈陽性。她中招了，我也是。我現在說出來，是因為這件事已經過去了。」
【卡雲尼打滾歐洲球壇多年】
卡雲尼續說：「家人的健康永遠在首位。我當然有想過掛靴，這是真的，我有想過不再比賽，留在郊外，之後過住田園生活。我與家人及女友一起承受新冠肺炎的來襲，真的很難捱，疫症帶來了恐懼。多謝神，我們康復的進展非常好。」
【曾被新冠肺炎折磨的足球名將】
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據統計數據，自卡雲尼在2007年登陸歐洲聯賽，為巴勒莫首次上陣以來，在歐聯5大聯賽上陣413場，攻入250球，同期的5大聯賽入球數字僅次432球的美斯及416球的C朗，力壓248球的阿古路及245球的伊巴謙莫域。
今夏還有一位烏拉圭新星與卡雲尼一同加盟曼聯，就是18歲翼鋒法真度柏利斯迪。雖然兩人是同日落實加盟，但卡雲尼都以前輩身分，在社交網站歡迎法真度柏利斯迪，他寫：「恭喜你，祝你有安全的旅程，我們正等着你。」
卡雲尼在社交網站歡迎小師弟法真度柏利斯迪加盟曼聯。（網上圖片）
有外媒發現卡雲尼及法真度柏利斯迪（卡雲尼上）在3年前的合照。（網上圖片）
有傳媒翻查舊報道，在3年前，當時卡雲尼仍是PSG的當家射手，而法真度柏利斯迪只是一名青年軍球員。PSG在烏拉圭開設紀念品專門品，卡雲尼出席揭幕儀式，當時法真度柏利斯迪與多名年輕球員亦有出席，還與卡雲尼一起影大合照。
【法真度柏利斯迪今年出戰自由盃】
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