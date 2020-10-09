【足球】國際賽再成強隊惡夢　車路士新門將傷出　曼聯熱刺齊中伏

國際賽期一向是球會的惡夢，擔心主力球員在國際賽期間不慎受傷，英超「Big 6」的車路士﹑曼聯及熱刺亦是受害者。 車路士新加盟的門將艾度亞文迪在練習時受傷，已返回車路士檢查傷勢，剛代表西班牙出戰阿列沙巴拿加有望再度披甲。

國際賽期使不少球會提心吊膽，今次國際賽在新冠肺炎疫情反彈下如常作賽，增添病毒擴散的風險，球員傷患依然是球會的頭號敵人。最不期待的畫面卻出現了，英超的車路士﹑曼聯及熱刺已成為受害者。

車路士新加盟的門將艾度亞文迪（Eduoard Mendy），被塞內加爾國家隊徵召入伍，準備出戰與摩洛哥及毛里塔尼亞的友誼賽，但該名車路士新門神卻在練習時不慎觸傷右腳大腿，及後隨即送往附近的醫院檢查，塞內加爾足總發聲明指文迪已離隊返回車路士，並進行進一步的檢查。

艾度亞文迪跟隨國家隊訓練時不慎受傷，及後隨即返回車路士檢查傷勢。（資料圖片／Getty Images）

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從法甲雷恩加盟的艾度亞文迪，首仗聯賽為車路士披甲即力保清白之身，被外界認定是取代阿列沙巴拿加的正選位置，如今卻不幸受傷，主帥林柏特再一次「頭痕」了，Kepa再度披甲不是夢。

阿列沙巴拿加早前正選上陣，為西班牙國家隊披甲，在門柱的加持下力保清白之身。Kepa賽前深信自己有能力奪回正選位置，「在職業生涯中高低起跌在所難免，雖然現時情況不太理想，但我有信心可以扭轉形勢。」文迪受傷，或許就是Kepa向林柏特證明自己的實力的最佳時機。

阿列沙巴拿加早前為西班牙正選披甲保不失，有望再度為車路士把關。（資料圖片／Getty Images）

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國際賽這場惡夢，豈只車路士一隊「中伏」，同市球會熱刺的新兵利古朗，在半場因傷退下火線，主帥安歷基希望他的傷勢無大礙。

利古朗在與葡萄牙的友誼賽僅戰半場便被調離場。（資料圖片／Getty Images）

另外，上仗代表曼聯正選披甲的拜利，代表科特迪瓦鬥比利時的友誼賽時，戰至下半場中段拉傷右腳後大腿，甚有可能缺陣下仗對紐卡素的英超賽事，使原本不穩的曼聯防線更添隱憂。

拜利在友賽中疑似拉傷右腳大腿，增添曼聯的防線壓力。（Twitter截圖）

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