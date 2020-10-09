新冠肺炎｜田徑測試賽賽前一日宣布延期　田總：未能取得相關批准

一眾香港運動員久未作賽，田徑港將原先有望於周末日（10月10及11日）的田徑測試賽亮相，惟來到賽前一天，田總表示未能取得舉辦正式比賽的相關批准，兩日賽事只能作罷。

田徑測試賽2020已有出賽名單，多個港將在列（參照下表），原於將軍澳運動場獻技。惟田總今日發聲明：「經本會多次與相關政府部門商討及溝通後，仍未能取得舉辦正式比賽的相關批准，原訂於2020年10月10至11日假將軍澳運動場舉行之『田徑測試賽』將會延期。」新賽期未能落實，田總指一旦有新消息，將盡快公布。

呂麗瑤（右）原定出戰田徑測試賽。（資料圖片）

田徑測試賽焦點港將： 陳仲泓、王珞僖（男子110米跨欄） 黃尹雋、陳家豪（男子5000米） 陳銘泰、高澔塱（男子跳遠） 呂麗瑤、盛楚殷（女子100米跨欄） 姚潔貞、黃卓寧（女子5000米） 鄧伊程（女子跳高） 俞雅欣（女子跳遠） 杜婉筠（女子鐵餅）

▼▼田徑測試賽參賽運動員▼▼

新冠肺炎疫情似有第四波之勢，除了葵涌國寶之家出現院舍爆發，亦有尖沙咀China Secret酒吧群組，帝苑酒店亦有至少兩名員工確診，住客需緊急撤離，員工亦要送往檢疫中心隔離。上述疫情資料截至10月9日。