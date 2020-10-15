【J League】遠藤保仁外借展功架　正選上陣領磐田終結不勝低潮

日本中場罰球專家遠藤保仁外借到日乙磐田山葉，尋求出場機會，初步看來選擇正確。 「Yatto」加盟後第2場賽事，首次亮相主場，藉着精練的死球技術，協助球隊守齋8場後再次取勝。

遠藤保仁年屆40歲，為求上陣而暫別效力20年的日職聯（J-League）大阪飛腳，外借正處日乙中游的磐田山葉。

遠藤上周六（10日）首次披甲，作客松本山雅踢足全場，但兩無記錄完場。

遠藤保仁為出場外借磐田山葉 揚言來季重返廿年老家

遠藤保仁首次亮相主場，披上特別版球衣。（Twitter）

磐田昨晚回師主場，對前列分子長崎成功丸，遠藤保仁繼續正選上陣。體能雖不如前，但功架依舊。上半場在禁區頂接應隊友傳送，立即直線傳入禁區讓隊友射門，僅僅高出。下半場開賽不久，遠藤保仁主理右路角球，帶來久違勝利。

遠藤的精準角球，間接助攻隊友。（Twitter）

【遠藤保仁角球直插對手心臟】（點圖放大）

遠藤右腳開出內彎球，落點正正落在小禁區頂中央，龍門難以出迎打走，遂形成混戰。雙方球員齊齊漏頂，皮球省中長崎球員後溜到遠柱，正好落在磐田小將三木直土腳下，無人看管輕鬆射入職業生涯第一球。磐田守住1：0優勢到完場，足足相隔1個月，再次獲勝。

遠藤的角球幫助磐田重開勝門。（Twitter）

征戰沙場多年，練就技術與視野。遠藤在上仗助磐田中止3連敗，賽後表示「第一次上陣後大概了解隊友的特點」，今戰間接助攻更令球隊重開勝門，「球隊沒有贏波一段時間，主場奏凱當然歡喜」。他又分析球隊擁有較多控球時間，創造不少機會，都是正面表現，冀繼續保持不失球，改善排名。

「大叔」遠藤外借磐田，傳球與罰球印證一句話：寶刀未老。（Twitter）

【遠藤保仁足球生涯回顧】（按圖放大）