【J League】遠藤保仁為出場外借磐田山葉　揚言來季重返廿年老家

日本足球傳奇之一，保持日職聯（J-League）上陣紀錄的遠藤保仁，昨日暫別效力20年的大阪飛腳，外借至日乙球隊磐田山葉。 今季合約將會完結，關鍵時刻反來老大離家，還有機會再見嗎？遠藤明言「I will be back」，連球會高層都希望「飛腳之顏」外借完畢，回來續約。

大阪飛腳的藍黑球衣從2002年至今，7號都屬於「司令塔」遠藤保仁。別號「Yatto（ヤット）」的遠藤2001年從京都不死鳥來投，直至2020年都是球隊的代表人物。阿叔今年已經40歲，昨日宣布轉投磐田，希望尋求出場機會。

遠藤保仁在記者會交待外借原因。（大阪飛腳官網）

飛腳之顏 一踢廿載

「希望接受新挑戰，愈來愈想上陣，並在比賽中有更多時間發揮」，「飛腳之顏」昨日在記者會解釋選擇外借「降格」的原因，強調無意完全離開，「我的足球人生大部分時間都在這兒過，沒有球會比得上這裏。今回外借離開，回歸飛腳的意欲很強」。

遠藤在飛腳的老大哥，但歲月催人老，上陣時間大減。（twitter）

7變50 不忘初心

遠藤將會外借磐田至明年1月31日，坦言暫別效力20年的老家，並非簡單的決定，希望為磐田帶來好成績。暫別飛腳亦暫別7號，他到磐田將會穿上50號球衣，最快在本周六（10日）對松本山雅時上陣。根據J-League規定，球員號碼限於2-50號，「大冧把」多為新人所穿，遠藤說選最大的號碼，「希望不忘初心，抱着新人的心態作戰」。

不論大阪飛腳或日本國家隊，「ENDO 7」組合經歷一段長長歲月。（twitter）

今季約滿 飛腳期待續約

球會傳奇暫別，管理層沒有放棄遠藤的意思，管理層日前指本季合約完結後，希望遠藤回歸飛腳，暗示願意續約。飛腳教練宮本恒靖曾與遠藤在飛腳合作4年多，稱尊重遠藤的決定，「季中離隊對球隊打擊不小，但別處有機會，希望嘗試，這很正常」，但難免帶來影響，「在這裏廿年的球員不見了，對大家影響很大」。宮本指飛腳一直有賴遠藤的力量，「他連繫了球會的未來，依着他塑造大軍陣容」。

磐田山葉的淺藍色球衣，出現了傳奇「新人」，50號，遠藤保仁。（twitter）

【遠藤保仁足球生涯回顧】（按圖放大）

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踏入「四張」 來季戰亞冠？

J-League尚餘十多輪賽事，今季因新冠肺炎疫情而不設升降班，大阪飛腳暫時位處第5，有機會爭奪來季亞冠資格。遠藤與飛腳歷盡高低，帶來兩次J1冠軍及2008年亞冠錦標，亦嘗2012年降班，翌年即奪J2冠軍回歸J1，現以641場保持J1出場紀錄。惟他經已40歲，出場時間與陣上作用不如以往。本季聯賽，他多以後備上陣，近來出場時間驟減，最近4仗每場上陣不夠廿分鐘。至於磐田在J2現排13位，餘下18仗落後首2位直接升班區至少16分，升班機會相當低。