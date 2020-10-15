MLB季後賽│道奇單局轟11分扳回一城　太空人險勝光芒續命

道奇周四（15日）MLB季後賽國聯冠軍戰（NLCS），第一局狂轟11分，終以15：3大勝勇士，兩連敗後扳回一城。 同日太空人對光芒的美聯冠軍戰Game 4，多得史賓加（George Springer）打出全壘打贏波，落後3場之下終於贏1場「吊命」。

道奇於NLCS連輸兩場後，第3戰不容再失，眾將在危機感驅使下打出水準，第一局就猛烈進攻，敲出3支全壘打。蒙治（Max Muncy）打出滿壘炮下，首局就已經取得11分。

道奇第一局大爆發，蒙治打出Grand Slam成為贏波功臣。（美聯社）

道奇單局11分的猛攻，卻未有打破他們MLB季後賽單局最多得分紀錄，道奇於1954年對紅人一戰於第8局怒取13分。

勇士先發投手韋特（Kyle Wright）只投了2/3局，被敲5次安打，其中兩支為全壘打，吞下7分，並有兩次四壞保送，在防禦率高達94.50。入替的中繼格蘭戴頓（Grant Dayton）亦好不了多少，上場兩局被敲8安（3支為全壘打）失8分，勇士到第4局才終於「止血」，但當時已落後1：15，最後第9局再取兩分，仍以3：15大敗。

NLCS Game 3 勇士 Vs 道奇精華：

勇士被道奇一輪猛攻，外野手柏齊只能眼白白看着利奧斯打出的球飛出外野欄。（美聯社）

史賓加一支兩分炮助太空人贏波。（美聯社）

太空人教頭：Not Ready to Go Home

同日美聯冠軍戰（ALCS）Game 4，此戰落後場數0：3的太空人，憑史賓加及艾圖菲（Jose Altuve）合力取得4分打點，投手格蘭基（Zack Greinke）第6局擋住光芒十分「近磅」的攻勢，終以4：3擊敗光芒。

格蘭基6局好投為另一名贏波功臣。（美聯社）

太空人將總場數拉近1：3，及時阻止「捧蛋」出局。太空人總教練比加（Dusty Baker）明言不會放棄：「沒有人準備執包袱回家，我們都準備好去達拉斯（世界大賽舉行地區）。」

ALCS Game 4太空人 Vs 光芒精華：