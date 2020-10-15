【足球】FM一代神童變球壇一大笑話　「新比利」盼於瑞典重新出發

曾幾何時，美國進攻中場艾度（Freddy Adu）被視為「新比利」。 可是，艾度一直未能發揮其「新比利」潛質，成為真真正正的大球星。這名於遊戲《Football Manager（FM）》「妖人」已經31歲，因背傷「停工」兩戰終於復出，加盟瑞典第4級聯賽球隊Österlen FF。

艾度過去兩年因背傷未能出場，自離開美國次級聯賽美國足球冠軍聯賽的拉斯維加斯光芒後，近日終於宣布復出，與瑞典球隊Österlen FF簽約，並希望把握好今次機會：「過去我急於求成，但現在終於得到機會走上正軌」。

艾度又於Twitter上說：「與年輕人一起踢波，見到他們眼中的光芒，令我重拾對足球的熱情與渴望，我很高興可以得到這個機會！」Österlen FF將會是艾度職業生涯第15間球會。

艾度於網上宣布復出。（網上圖片）

艾度2004年以14歲之齡，成為美職聯（MLS）選秀狀元，與華盛頓聯簽約更成為美國最年輕簽下4大聯賽職業合約的球員。有速度、有球技，艾度被美國傳媒捧成「新比利」。

不過，令他人氣爆燈的卻是《FM 2005》，當時15歲的他為遊戲中的Wonderkid，不少玩家都會收購他，現實中2005年到當時的英超勁旅曼聯試腳，更惹人注意。

《FM 2005》是艾度成為全球球迷話題的契機。（網上圖片）

艾度曾被譽為「新比利」，更與本尊見面，但可惜未能成為貨真價實的「新比利」。（網上圖片）

轉戰歐洲反而迅速見底

這名進攻球員於2006年首次代表美國隊，於友賽對加拿大後備上陣，16歲成為國腳亦創下了最年輕紀錄。不過，好景不常，艾度2006年離開華盛頓聯後，「人球生涯」隨即開始。

艾度曾到曼聯試腳。（網上圖片）

2007年轉投皇家鹽湖城，艾度只上陣11場，7月以200萬美元轉會費加盟賓菲加，正式殺入歐洲球壇。可是，艾度於歐洲很快就「見底」。

艾度於美國或許是個「神人」，但到歐洲卻是比比皆是，直到2011年離開賓菲加，艾度被外借4次，但上陣機會都不多，2011年重投MLS懷抱，加入費城聯。

艾度14歲就成為職業球員，為美國四大聯賽最年輕的職業球員。（Getty Images）

艾度2013至15年曾到巴甲、塞爾維亞超級聯賽、芬蘭聯賽搵食，但都未能找到自己一席位，長年受背傷困擾，使他2018年離開拉斯維加斯光芒後決定停下來解決傷患問題。直到2018年，艾度於各地比賽上陣241次，攻入33球。

艾度成名甚早，成為了美國足球希望，但曝光率之高反而成為他成長的最大障礙。（Getty Images）

曝光率太高反阻礙成長

為什麼艾度會「雷聲大雨點小」？據他本人於過去的訪問所說，自己成名太早，拍廣告之餘又不停接受訪問，使他在成長期卻沒有太多時間練習。艾度更說：「其實所有人都只將我視為宣傳工具」。

16年後，「新比利」從未贏過世界盃，沒有捧起過金球獎或世界足球先生，除了出道第一年贏得MLS總冠軍外，艾度未有再嘗到捧盃的滋味。最慘的是，一代「妖人」已被世人忘記，就算會記起，也不過當他是個笑話。

艾度已經31歲，瑞典將會是其Last shot，可否在球員生涯黃昏大翻身，「新比利」只能靠自己。

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