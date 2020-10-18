【MLB季後賽】光芒挫太空人先入世界大賽　道奇逼勇士打Game 7

光芒周日（18）MLB季後賽美聯冠軍戰，與太空人進行Game 7，決定哪一隊進入今年世界大賽。連輸3場的光芒及時止血，以4：2擊敗太空人，自2008年後再入世界大賽。 另一邊廂國聯冠軍戰，道奇以3：1擊敗勇士，總場數追成3：3，亦需要進行Game 7。

艾路沙連拿（Randy Arozarena）於第1局的兩分全壘打，助光芒取得領先優勢，這亦是該名古巴外野手今個系列賽第4支Home run。光芒教頭卡殊（Kevin Cash）賽後讚艾路沙連拿季後賽表現出色，指他把握機會敲出全壘打，「讓隊友都感到安心」。

光芒進入第7局時已經領先到4：0，但太空人未有放棄，第8局由游擊手卡路士哥利亞（Carlos Correa）敲出兩分安打，縮窄差距。

艾路沙連拿的2分全壘打為光芒取得領先優勢。（Getty Images）

光芒殺入世界大賽，眾將慶祝相當興奮。（Getty Images）

光芒主帥在這時果斷換出救援投手費亞賓克斯（Pete Fairbanks），這名26歲投手雖然1.1局被敲出兩安及一次四壞保送，但最後力保不失，助球隊以4：2力克太空人，自2008年後再次打入世界大賽，12年前的光芒於World Series以總場數1：4不敵費城人。

光芒12年後再次打入世界大賽。（網上圖片）

艾路沙連拿今年季後賽已打出7支全壘打。（網上圖片）

艾路沙連拿憑.321的打擊率、4支全壘打及6個打點，成為了美聯冠軍戰的MVP，成為首名新秀球員贏得這項榮譽，他今年季後賽已敲出7支全壘打，手感可謂火熱。

標拿今場6局好投為道奇打下勝利根基。（美聯社）

另一邊廂，道奇總場數一度落後勇士1：3，瀕臨出局邊緣，但韌力堅人地於Game 5扳回一城，周日（18日）第6戰一開波就先聲奪人，兩支全壘打以及比寧加（Cody Bellinger）的1分安打取得3分領先優勢。

道奇投手標拿（Walker Buehler）被敲7安但沒有失分，另有6次三振，6局強投亦應記一功。雖然勇士第7局曾有艾君尼亞（Ronald Acuña Jr.）敲回一分，但最後仍以1：3輸波，要跟道奇在Game 7爭世界大賽的入場券。