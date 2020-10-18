【英超】韋碧克極速脫離失業大軍　前阿仙奴射手自由身加盟白禮頓

英格蘭前鋒韋碧克（Danny Welbeck）今季跟屈福特一起落戶英冠，但早前被球會放棄，變成自由身球員。這名前阿仙奴、曼聯射手已找到新東家，而且宣布回「強勢回歸」英超，加盟白禮頓，簽約一年。

上年夏天以自由身加盟屈福特的韋碧克，去季為球隊在英超上陣18場，僅錄得兩個入球及1個助攻，最終未能協助球隊保住英超席位，難逃降班的命運。

韋碧克在屈福特降班後，早前僅入場任觀眾，最終上周被解約成為自由身球員。（資料圖片／Getty Images）

韋碧克跟隨屈福特降落英冠，惟該名前英格蘭國腳一直飽受傷患纏身，未能回到當年效力阿仙奴及曼聯的水平，屈福特上周與10萬英鎊周薪的韋碧克解約，前英軍國腳淪為棄將。

韋碧克上季未能協助屈福特護級，僅在交出攻入兩入球及一助攻。（資料圖片／路透社）

不過，當時英媒已指韋碧克不愁沒有出路，這名29歲前鋒更會重返英超。果然，韋碧克周日（18日）與白禮頓簽約一年，將會穿上18號球衣，下周對西布朗就可候命。

白禮頓領隊格拉咸樸達接受訪問時表示，韋碧克天賦毋庸置疑，「有速度且球技出色」，可以增加前場威脅性，「很高興可以找到有經驗又有質素」。

【著名自由身球員】

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