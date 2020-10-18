【英超】錫菲聯撼富咸和波兩敗俱傷　水晶宮遭白禮頓逼和

英超多支勁旅周六（17日）出擊，周日比賽戲碼一般，但仍有不少「花生」。兩支不勝之師錫菲聯與富咸對壘，還以為有一隊終可走出不勝頹勢，但富咸射手米祖域射失12碼之後犯規輸12碼，連累富咸痛失兩分。

錫菲聯在去季英超重開後一直都未能踢出之前出色的表現，今季開季首4場更是全敗。至於由史葛柏加領軍的「升班馬」富咸，開季同樣慘吞4連敗，面對頹勢不止的錫菲聯可謂「開齋」最佳機會。

米祖域十二碼中楣。（Getty Images）

上半場雙方未能打開紀錄，主場的錫菲聯換邊後壓得更前，但這讓富咸反擊常可「人多蝦人少」。惟客隊不少時候都選擇「畀多腳」，故深入敵方陣地，多餘的最終傳常被錫軍瓦解。

主隊的積克羅賓遜防守角球時出手拍波，球證判罰十二碼，但米祖域主射中楣。不過，下半場攻勢較入肉的富咸，在77分鐘由洛克文先開紀錄，形勢出現改變。

米祖域解圍變踢人輸十二碼。（Getty Images）

鍚菲聯為了追平繼續施壓，但攻勢狼如隔靴搔癢，富咸離重返英超後首場勝利似乎十分接近。可是，83分鐘米祖域角球回防，用腳解圍遲半拍，變相踢中出腳的羅賓遜，球證鳴笛指向十二碼點。

比利沙柏為錫菲聯追成平手。（Getty Images）

錫菲聯老將比利沙柏操刀勁射得手，雙方最終以1：1打和，米祖域十分失望，躺在地上良久，最後錫菲聯門將蘭斯達爾上前安慰才起身。

米祖域賽後無奈躺於地上，對手門將上前安慰。（Getty Images）

至於同晚另一場比賽，水晶宮主場鬥白禮頓，主隊18分鐘得到十二碼機會，韋費特沙夏一射破網自開紀錄。雖然有波入，但雙方大半場都在悶戰，白禮頓下半場加強攻勢，終在90分鐘由阿歷斯麥亞里士打禁區頂一射入網。

沙夏射入十二碼，但最終無法全取3分。（Getty Images）

白禮頓93分鐘引起門前混戰，隊長李維士鄧克情急之下出腳，狠狠踢倒加利卡希爾，被球證出紅牌趕出場。水晶宮多打一人，即時壓前搶攻，但無功而還，雙方以1：1打成平手。

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