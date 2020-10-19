【MLB季後賽】道奇連追3場入世界大賽　鬥光芒勢破32年錦標荒

美國職棒勁旅道奇周一（19日）於MLB季後賽國聯冠軍戰（NLCS）第7場，憑基奇靴南迪斯（Kiké Hernández）及比寧加（Cody Bellinger）兩支關鍵全壘打，以4：3力克勇士，總場數反超前4：3殺入世界大賽（World Series），與美聯冠軍光芒爭奪世界冠軍。

今場決定兩支國聯球隊今季命運，故都不作保留，道奇更大膽地以德斯汀美爾（Dustin May）擔任先發，但只投一局失一分就以先發投手岡素連（Tony Gonsolin）中繼，但這名26歲右投上陣兩局，失兩分就被換出場。

靴南迪斯敲出全壘打為道奇追平比分。（Getty Images）

道奇今戰的投手「短途」布陣，讓每位投手上場後首兩局就用盡全力，全場就只有奪得勝投的烏里亞斯（Julio Urias）投了3局。

勇士今場投球陣容亦是差不多的思維，先發投手陣容不及道奇的他們，今戰用盡了陣中最佳的中繼投手，可惜在關鍵時刻被打出兩支全壘打，未能守住領先優勢。

比寧加一支Home Run送道奇入世界大賽。（Getty Images）

端納的飛身接殺成功阻止了勇士攻勢。（Getty Images）

首4局失3分，道奇於第3局亦有兩分進賬，到第5局更有靴南迪斯敲出全壘打追平，令比賽重回起點，但隨後一局就有現任國聯MVP比寧加再次開轟，助道奇反超前4：3，多得烏里亞斯最後3局力保不失，道奇勝出Game 7。

道奇在一度落後總場數1：3之下，連追3場以4：3淘汰勇士，將與光芒爭奪世界冠軍。哥利施加（Cory Seager）以5支全壘打及11分打點，成為NLCS MVP。

勇士力戰7場最終輸波出局。（Getty Images）

道奇第4局超人飛身觸殺成關鍵

道奇第4局本來不只失一分，但祖斯甸端納（Justin Turner）「超人式」飛身觸殺丹士比史雲遜（Dansby Swason），並傳球回三壘使以為有機會跑壘的奧士汀萊利（Austin Riley）出局，成功頂住了對手攻勢。

勇士主帥史尼卡（Brian Snitker）明言在季後賽待分並非想像簡單，故第4局端拿出色的雙殺令到球隊進攻上大受影響。

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道奇已習慣球場設計，對守備有一定幫助。（Getty Images）

世界大賽鬥光芒對道奇有利？

進入世界大賽，或許對道奇有利。雖然於2017及18年連續兩年於世界大賽飲恨，但道奇比光芒更有經驗，而且他們投手陣容比光芒於美聯冠軍戰對手太空人更強，光芒的轟炸力未必可如ALCS般發揮得淋漓盡致。

再者，世界大賽與NLCS舉行球場相同，都是在德州遊騎兵主場Globe Life Field上演，道奇已有7場比賽習慣這個球場的設計，對他們臨場發揮更有幫助。