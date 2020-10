【歐聯】雷恩首戰歐洲球會頂級盛事　學乖找來交響樂團奏主題曲

法甲由於新冠肺炎提早結束,雷恩最終排第3,8 月得知獲得直入分組賽資格後,凌晨3點在主場突然「焚機」播歐聯主題曲,使得附近不少居民被「嘈醒」,播了近20分鐘。

雷恩主席賀域回應指,當時一些職球員在球場內舉行「小型活動」,強調嚴格執行衛生措施,確保健康,「非常,非常美麗的夜晚,結果妙不可言」。而雷恩的官方Facebook發布片段,似乎解釋了當時在拍攝宣傳片。他們請來一名DJ,在球場廣播室打碟,最後球場大開射燈,廣播歐聯主題曲。

雷恩居民因他無覺好瞓

創會119年,雷恩首戰歐聯當然值得高興,但半夜「焚機」實為擾民,故這支法國西北部球隊今次選擇在太陽高掛時,由布列塔尼交響樂團在雷恩球場(Roazhon Oark,Roazhon為布列塔尼語的雷恩)演奏歐聯主題曲,為歷數性的歐聯首戰造勢。

雷恩於官方Twitter上載短片,並留言說:「讓這神聖的音樂響起!」

Que résonne la musique sacrée ! :

歐聯主題曲冷知識:

歐聯主題曲的名字正是《UEFA Champions League Anthem》,又簡稱《Champions League》,由英國作曲家Tony Britten於1992年改編德國作曲家George Frideric Handel的《Zadok the Priest》一曲,歌詞以英文、法文及德國填上,重複「These are the champions」、「Die Meister」(德文,意為大師)、「Die Besten」(德文,意為The Best)和「Les grandes équipes」(法語,意思為最偉大的球隊)單字。

歐洲足協規定,每場歐聯比賽前3分鐘,都必須於現場播放此曲。