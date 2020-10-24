【行山】密集郊遊足印導致山徑退化　打卡小路令千島湖清景台變樣

香港人熱愛郊遊， 卻甚少留意腳下的遠足山徑也需要愛惜。 近年，很多郊遊不文明行為，例如隨處丟棄垃圾、爬上脆弱岩石打卡、攀爬珍貴植物等，均在新聞及社交平台瘋傳，警剔郊遊人士。但你可有想過，原來我們的密集的郊遊足印，也會為山徑帶來退化？ 當郊遊活動愈受歡迎，山徑退化就會迅速加劇，需要大家及早正視。綠惜地球前往多個郊遊徑，透過航拍觀察山徑變化，並分析箇中原因，引申討論如何延續郊野山徑的自然美。 文：綠惜地球The Green Earth

千島湖清景台

千島湖清景台是2019年3月開始對外開放的觀景台，可以俯瞰大欖涌水塘幽美怡人的「千島湖」景色，自啟用至今一年多，已成為極受歡迎的郊遊拍攝點，經常「人山人海」，抗疫期間遊覽人潮仍是絡繹不絕，可謂全年無休。

其實觀景台的景色已甚為可觀，但為求「站得更前」，不少人越過圍欄走出觀景台外的大石上拍照，觀景台對出的斜坡踩出數條「打卡小路」，年多之間，小路日漸變寬及表土退化，甚至影響原有觀景台的可觀性，吸引更多人自行開發理想的景觀位。

你能夠留在觀景台享受風景嗎？

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龍脊

龍脊是一條國際知名的山徑，曾被選為時代周刊亞洲版選為為亞洲區的「最佳市區遠足徑」。 縱觀多段港島徑，也僅有龍脊可完全脫離高樓大廈，同時欣賞超廣角蔚藍海景，是深受本地及外國遊客喜愛的行山徑。

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+ 2 + 2 + 2

原來同時太多人在山頭亂走，也會不知不覺地造成破壞。

馬鞍山昂平

昂平是香港少數的高山草原，位於海拔400米的高處，草原遼闊且景色開揚，吸引郊遊人士前往進行不同的休憩活動，包括野餐郊遊、露營、滑翔傘等。旁邊的麥理浩徑第四段，山徑使用量非常高。北面的「大金鐘」山峰近年也成登頂熱點。

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蚺蛇尖

蚺蛇尖是香港其中一個具挑戰性的山峰，不少行山人士視為登山挑戰，有香港三尖之首的美譽。

蚺蛇尖的山勢十分陡峭，雨水隨著登山人士的足跡沖刷，形成滿佈碎石的沖坑，難以行走，於是登山人士靠往旁邊尚有植物之處上落山，植物被踏死後，沖刷更厲害，以致山徑退化情況越是擴闊，是香港山徑損耗的明顯例子。

【了解蚺蛇尖受到的影響（按圖放大）】

行山如何不留「痕」？

抗疫期間，香港郊野成為市民身心避難所，我們樂見大家喜愛郊遊活動，多接觸大自然，人潮是無可避免，但個人愛護郊野的意識更重要，即是不為一刻的歡樂或為了一幀打卡照片，而是同心合力讓今日的香港郊野資源及美景得以延續，世代相傳，支持可持續的郊遊資源管理策略，以及「無痕山林」的郊遊實踐。

人潮是無可避免，但個人愛護郊野的意識更重要。（綠惜地球授權轉載）

我可以做什麼？

◎ 不胡亂開闢小徑 ◎ 不為打卡破壞植物 ◎ 先了解山徑難度，不強行前往高難度山徑（扯着小型植物上落、或一屁股下滑拖行表土，也加速山徑退化） ◎ 在可承受地點或山徑進行團體及人多的活動 ◎ 接受義工培訓，協助山徑修復

【本文獲綠惜地球The Green Earth授權轉載】

愛惜行山徑的朋友，留意香港山徑日的資訊！

同場加映！進入行山旺季，山上人流多，希望大家上山前先了解行山禮儀：