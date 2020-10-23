英超Fantasy｜領隊激鬥　丘建威讚哥帥細心　陳葦如驚嘆鶴臣魄力

英格蘭頂級聯賽球會，過往一直較為信任及倚重英倫三島領隊，杜格利殊、費格遜及奇雲基謹等名帥，在球壇地位舉足輕重，不過時移世易，踏入英超年代百花齊放，湧現一批出色的外籍領隊，如古列治、維埃里、侯利亞、摩連奴同高普等，個個都獨當一面，究竟眾多主帥之中，兩位足球評述員丘建威及陳葦如，鍾情哪一位呢？

縱觀現時英超20隊，一半由外籍領隊掌舵，丘建威鍾情那位便是來自西班牙的哥迪奧拿了，他認為哥帥陣式變化多，亦勇於嘗試新事物，如曼城在防守死球時，會將防線壓前至大禁區對外十多碼，這是戰術運用的一大突破，丘Sir謂，作為足球教練，從哥帥身上獲益良多。

哥迪奧拿面面觀：

+ 4 + 4 + 4

此外，丘建威亦大讚哥迪奧拿心思細密，好像當年執教拜仁慕尼黑，曾籲沙比阿朗素處理罰球時要預計人牆跳起，再射近柱地波，結果這招屢建奇功，顯示出哥帥注重細節，亦很懂捕捉球員心理，這亦往往成為勝負關鍵的重要元素，丘Sir又稱，哥迪奧拿球場內外都對自己要求甚高，嚴格得有點像患了「強逼症」，雖則如此，但每當曼城遇到各類大小問題，他都會立即設法迎刃而解，這種十全十美的個性，亦是丘建威鍾情哥帥的主因。

熟悉意甲的陳葦如，最欣賞的是意大利籍教頭安察洛堤，安帥過往帶領AC米蘭、皇家馬德里、拜仁幕尼黑及巴黎聖日耳門等都有獎盃落袋，唯獨前季在拿玻里鎩羽而歸，最後甚至有點不歡而散，去年來到愛華頓捲土重來，葦如指，安察洛堤除了有兒子戴維特（Davide Ancelotti）協助，最重要是鄧肯費格遜擔任副手，這位熟悉球隊文化、背景及運作的名宿相助下，解決了不少問題，令安帥執教上事半功倍，加上舊部哈美斯洛迪古斯（James Rodríguez）、阿倫盧利奧（Allan Loureiro）等來投後，表現立竿見影，協助球隊開季造出4勝1和的佳績，葦如相信，在安帥帶領下，拖肥糖今季將有一番作為。

安察洛堤在拿玻里與愛華頓的歲月：

+ 3 + 3 + 3

英倫三島領隊的影響力雖不及往昔，但部分仍然深得球會器重，老牌教頭鶴臣便是一例。葦如指出，領隊每日要處理球隊各項大小事務，工作繁重壓力大，定必花費不少心神力氣，不過年屆73歲的鶴臣依然充滿熱誠與魄力，可謂老而彌堅，雖然他早年帶領利物浦失敗收場，但執教中下游球隊卻又頗為成功，成績亦尚可保持，水晶宮在鶴臣麾下，往往都能發揮出快速反擊的功效，第2周作客奧脫福勇挫曼聯便是近期代表作，葦如相信，水晶宮今季應可達標，護級成功。

73歲的鶴臣充滿熱誠與魄力：

英超Fantasy方面，今周推介白禮頓前鋒馬奧比（Neal Maupay），此子季初表現搶眼，面對紐卡素、曼聯及愛華頓皆有進賬，目前累積4入波1助攻，加上白禮頓未來6場聯賽，有4仗主場出擊，對手西布朗、般尼及修咸頓等實力一般，馬奧比有力繼續爭取「士哥」。

貌似藝人周柏豪的阿士東維拉中場基亞利殊（Jack Grealish）是另一選擇，今季4場聯賽，他創造出14次埋門機會，與波基斯費南迪斯（Bruno Borges Fernandes）及迪布尼（Kevin De Bruyne）睇齊，基亞利殊能傳善射，是球隊必然正選，雖然遊戲中身價不菲（7.2鎊），但仍有一定號召力，目前約有23.6%玩家加持。英超本周重頭戲是曼聯大戰車路士，積極操練的新兵卡雲尼（Edinson Cavani），有望為紅魔鬼處子登場，與已告開齋的車路士前鋒迪姆雲拿（Timo Werner）大鬥射術；至於下游方面，西布朗、般尼、錫菲聯及富咸今季仍未敲響勝鼓，且看哪隊今周可實現零的突破。

今周最高分玩家陣容（網上圖片）

本周最高分玩家陣容：

+ 5 + 5 + 5

英超第6輪直播賽程（按圖放大）

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