【菁英盃】晉峰悅目踢法慘遭絕殺　南區暫未註冊陳肇鈞：內部問題

史上最遲開鑼的港超今日（24日）正式展開，今季一改慣例率先進行菁英盃分組賽。晉峰此役雖先入一球，但被南區的比圖妙射絕殺，以2：3反勝為敗。 然而 ，晉峰大踢地面組織、貫徹漂亮足球的踢法已為球迷帶來驚喜，小將茹子楠更希望港足可循此方向進發。

升班馬晉峰首度亮相港超，兌現承諾盡派年青球員上陣。球隊先收起廖憶誠、鄭璟昊跟羅俊仁等有經驗球員，正選陣容僅23.1歲，並由東方借將茹子楠跟前港足U23門將林駿杰領軍，配合3名外援。今屆賽事每隊可派12人作替補，南區後備席卻只得6名球員，包括兩名門將；球隊正選中堅列文跟前鋒史提芬彭利拿，亦獲足總確認為「超級外援」。

升班馬晉峰首度亮相港超。（袁志浩攝）

晉峰意外領先 南區「屈高」扳平

穿上黑色球衣的晉峰甚具活力，表現不似「新丁」。球隊初段高位逼搶南區，5分鐘即收效。南區在後場右方開出界外球，晉峰球員一湧而上，皮球輾轉落在茹子楠腳下，此子在左路崎角位遠射，南區門將蔡子濤撲出不遠，費利浦薩補射得手。晉峰攻入新季港超聯首球，更是球隊首個港超入球，全隊興奮莫名、激動地相擁慶祝。

南區在夏志明停賽下，由隊長、日援佐佐木周肩負進攻重任，此子24分鐘切入區接應傳送起左腳勁射，被林駿杰擋出。晉峰貫徹西班牙式地面足球踢法，上半場多次由後場開始組織，更憑三角短傳猜散南區防線。不過晉峰全隊最高的中堅卡爾特納只得1.8米，南區在身型佔優下以高空攻勢創造威脅，50分鐘，陳凱柏左邊底線斬中，陳廣豪力壓守衛頂入成1：1。

晉峰開賽僅5分鐘就斬獲首球，球員欣喜若狂。（袁志浩攝）

比圖90+2絕殺 南區取列文上任後首勝

換邊後改踢3-5-2的南區重拾主導權，7分鐘後由陳廣豪接應史提芬彭利拿的傳中，12碼點附近撞射空門破網，為球隊反超前。不過晉峰仍咬緊牙關力求追平，65分鐘U22小將黃偉國左路離門約30碼射出曲墜球，皮球被蔡子濤托高後再中楣，費利浦薩又「執雞」成2：2。戰至補時階段，林駿杰雖曾勇救川瀨浩太的近門頭槌，但仍難阻後備入替的比圖射破晉峰大門，結果南區憑此入球絕殺晉峰，新季旗開得勝。

陳廣豪（13號）連下兩城，助南區反超前。（袁志浩攝）

茹子楠感慨終可踢足全場 望整體性踢法影響港足

晉峰縱然落敗，但踢法不乏觀賞性，令人眼前一亮，料可為新季況超注入新鮮感。小將茹子楠更認為球隊可為香港足球帶來希望，「我們沒有很『大隻』，想用團結、整體性去贏一場波，希望港足也會往此方向進發。」這位攻中今仗負責前場串連，亦不時跑動壓逼對手，他坦言賽後甚為感動，「已經很久沒有踢足全場，這種感覺很開心。」

南區補時階段靠比圖禁區內妙射絕殺，取得列文上任後首場勝仗。（袁志浩攝）

晉峰悅目踢法來自西班牙主帥艾斯達維，他指出球隊備戰時間較敵軍少，場上卻踢得不相伯仲，因此為球員而感到自豪。總教練何信賢就對「升超」後首戰表現感到滿意，「球員信心很強、令人喜出望外，落後時沒有自亂陣腳。球員最大問題，是領先時未能維持控球，尾段亦因體力下降而犯錯。相信這個教訓會令他們成長。」

茹子楠（黑衫）在隊內擔任重要角色，攻守皆見其身影。原來他已久未踢足全場，賽後坦言十分感動。（袁志浩攝）

陳肇鈞被雪藏 列文：內部問題

至於南區新季人腳有限，暫只註冊19名球員，中場陳肇鈞竟榜上無名。記者賽後就此向主教練列文查詢，他強調事件牽涉內部問題，拒絕公開細節，「現時陣中每一名球員都全力以赴，所以他們會優先獲派上陣。」據了解，陳肇鈞跟主教練列文意見不合，在上季復賽尾段已被調離正選名單，雙方至今仍未就事件溝通，相信有待管理層介入解決。消息指，陳肇鈞現仍有合約在身，惟已沒有隨隊操練。

南區主帥兼球員列文為陳肇鈞未獲註冊而解畫，強調事件基於內部問題。（袁志浩攝）

【新球季開鑼：菁英盃分組賽晉峰2:3南區】（按圖放大）