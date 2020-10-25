【MLB世界大賽】光芒暗星最大舞台爆發　道奇連環出錯輸關鍵一戰

MLB世界大賽第4戰第9局，光芒落後6：7，道奇已經取得兩出局，只要堅尼贊臣（Kenley Jansen）再取得一Out，光芒就會落後到總場數1：3，要奪得隊史首次世界冠軍，將難若登天。 此時光芒的希望落在後備外野手伯列特菲臘斯（Brett Phillips）身上，今年季後賽才第3度進入打擊區，仍未打出安打的菲臘斯卻在重要關頭帶光芒逃出生天。

光芒第9局雖有基雅邁亞（Kevin Kiermaier）及艾路沙連拿（Randy Arozarena）上壘，但道奇「守護神」贊臣的卡特球（Cutter）絕不好對付，菲臘斯要從這名兩屆國聯最佳救援投手身上取分談何容易。

菲臘斯助光芒奪得第4戰勝利。（Getty Images）

再者，贊臣又得到本壘審幫助，投了一球壞球後，兩個擦邊球都獲判好球，菲臘斯在球數上落後，稍有差池，球隊就會落後1：3，MLB史上只有5隊曾於世界大賽總場數落後1：3的情況下反勝，可想而知光芒處境之危。

贊臣再賞菲臘斯一個卡特球，菲臘斯沒有猶豫，簡簡單單的「See ball, hit ball」，雖然擊出的棒球去勢不勁，但剛好笠過兩壘取得了安打。

光芒的艾路沙連拿跑回本壘取得致勝一分。（Getty Images）

道奇連環出錯 10秒內贏變和再變輸

原以為菲臘斯的安打只能造成滿壘形勢，但守中外野的基斯泰萊（Chris Taylor）上前接波時，見基雅邁亞衝向本壘，心急想傳球，球剛進入手套就抬手，棒球彈出手套，泰萊連忙回身撿球。

基雅邁亞把握機會回到本壘，追成7：7。

贊臣見泰萊漏接，無奈跪在地上。（Getty Images）

艾路沙連拿想跟着基雅邁亞殺回本壘，卻在三壘及本壘之間的「最後直路」跌倒打了個筋斗，此時道奇一壘蒙治（Max Muncy）已接到泰萊傳球，並把球傳到捕手威爾史密夫（Will Smith）。

艾路沙連拿想回到三壘時，卻見史密夫順手轉身接殺卻丟失手套中的棒球，見機不可失即時「瞓身」跳向本壘板，為光芒跑回致勝一分。

光芒終以8：7贏得Game 4，總場數2：2再次追和道奇。

菲臘斯成為贏波功臣。（Getty Images）

美聯冠軍戰坐冷板 菲臘斯變身球員教練

贏波功臣菲臘斯賽後直言：「棒球實在太有趣了。Wow！」

菲臘斯季後賽出場時間不多，對上一次出場已要數到美聯分區賽，兩次打擊都空手而回。由於光芒在美聯冠軍戰要登錄多一名投手入大軍名單，菲臘斯被裁走，但在冠軍戰鬥太空人除了打氣之外，又會提醒隊友「還原基本步」，看準球路打出去就好了。

菲臘斯雖然在美聯冠軍戰無法出場，在場邊落力打氣，又提醒隊友謹記基本功。（網上圖片）

This evening's advice pic.twitter.com/EqBlTI2ENs — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) October 14, 2020

「我四目環顧，看見我們有總教練、教練團及分析員，但卻沒有那個挺身叫大家打得簡單點的人，所以我會自稱『the keep-it-simple guy』，在美聯冠軍戰中，我認為自己的身分是球員教練。」他說。

菲臘斯「Keep it simple」，今場為光芒贏下重要一戰，未來兩次或會成為爭冠的重要助力。

MLB世界大賽 Game 4 光芒 Vs 道奇精華：