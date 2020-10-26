【英超】愛華頓爆冷輸修咸頓失不敗金身　迪治尼從後踩人吞紅

愛華頓英超開季首5仗4勝1和，進入第6周為聯賽唯一不敗之師，但周日（25日）作客修咸頓表現不佳，輸0：2之餘又有後衛迪治尼踩人吞紅。

愛華頓控球雖然較多，但攻勢較似樣的反而是修咸頓。賽前又傷又「突然冇事」的洛迪古斯，16分鐘有罰球機會，但射門毫無角度可言，皮球直送到修咸頓門將懷中。

修咸頓28分鐘有禾特普斯跟丹尼艾格斯配合，前者右路接應隊友妙傳窄角度一射破網，主隊領先1：0。「聖人」得勢不饒人，7分鐘後艾格斯造就隊友查阿當斯，後者伏兵遠柱無人看管輕鬆射成2：0。

禾特普斯窄角度勁射得手。（Getty Images）

愛華頓攻勢並不入肉，除了洛迪古斯罰球外，半場最「近磅」的攻門只得施古臣的遠射中楣，只能落後兩球返更衣室。

安察洛堤半場Team talk無論說了什麼也好，似乎沒有什麼作用，愛華頓換邊後進攻上仍未有太大改善。修咸頓專心等待反擊機會，61分鐘史超活岩士唐傳中給楔前柱的艾格斯，後者快半步未能攻門。

洛迪古斯賽前受傷又「突然冇事」，但今戰除了罰球外，可謂「靜過太空」。（路透社）

慢鏡見到迪治尼踩中獲加彼德斯後拖行半步再鬆腳。（路透社）

迪治尼踩人被逐不滿大罵

「拖肥糖」未能收窄紀錄，71分鐘更有盧卡斯迪治尼從後踩引球推進的獲加彼德斯，被球證出示紅牌趕出場。迪治尼被逐甚為不憤，走到球嘛通道仍回頭破口大罵。

迪治尼踩人被逐。（路透社）

+ 3 + 3 + 3

多打一人的修咸頓變成圍攻愛華頓，爭取第3個入球，78分鐘角球機會，中堅維斯達加特升高一頂，碧福特跳到最高托出界。「聖人」到最後仍是積極進攻，惟始終未能再添紀錄，終贏2：0。

愛華頓輸波後得13分，以較佳得失球領先利物浦，仍然排在第一位，不過，今季英超踢到第6輪已再無不敗之師。

英超第6輪直播賽程（按圖放大）：