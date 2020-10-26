【西甲】巴塞隆拿投訴球證執法有問題　西媒爆國家打吡球證身份

皇家馬德里於日前西甲「國家打吡」，作客3：1擊敗巴塞隆拿。巴塞主帥朗奴高文賽後狠批球證表現，並向西班牙足總投訴。西班牙傳媒近日「火上加油」，爆料指球證Juan Martinez Munuera家族與皇馬關係殊不簡單。

西班牙報章《SPORT》透露，Juan父親Juan Roman為皇馬球迷會貝尼多爾姆支部的創辦人之一，又指這名前西班牙第三級別聯賽球證，執法時會在球證衫下穿上一件皇馬波衫打底。

巴塞投訴Juan Martinez Munuera（左）於國家打吡的表現。（Getty Images）

「偏幫皇馬有前科」 案例卻非誤判？

事實上，「國家打吡」實為兄弟同場執法，除了Juan之外，Juan Roman另一名兒子Miguel在這場大戰擔任旁證。雖然《SPORT》未有明確指出兩兄弟是否皇馬球迷，但就認為Juan有偏幫皇馬的嫌疑，認為去季皇馬主場贏基達菲1：0的比賽，就是因為Juan，皇馬才會得到十二碼。

不過，翻看比賽片段，卡華積跌倒動作雖然頗大，但基達菲球員確實有縮腳前，確有攔到卡華積，故偏幫之說有商榷餘地。

《SPORT》指出案例（直飛到1：04）：

《SPORT》指Juan於去季已有偏幫皇馬前科，但案例似乎不成立。（網上圖片）

至於「國家打吡」的轉捩點，沙治奧拉莫斯迎頂前被朗格歷拉跌，後者確實有拉衫動作，但VAR沒有考慮到拉莫斯準備時推人的動作，而拉莫斯浮誇地跌倒令到整件事爭議更大。

拉莫斯推人，朗格歷拉衫，最後拉莫斯勝出這場「超技術」比拼。（網上圖片）

【沙治奧拉莫斯改變國家打吡戰局】（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

巴塞輸波後排在第12位，落後皇馬6分，難怪朗奴高文狠批「西班牙的VAR明顯針對巴塞隆拿」。暫時未知西班牙足總會否受理投訴，但無論結果如何，賽果不可能改變，重賽機會更是微乎其微。

重溫拉莫斯被拉倒：