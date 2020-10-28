【MLS】亨利教波化身緊張大師　前英超門將邊比賽邊做訪問

法國一代前鋒亨利（Thierry Henry）球員年代以冷靜見稱，那麼當上教練的他又是否一樣？去年成為MLS蒙特利爾衝擊教頭的他，日前領軍對新英倫革命時應MLS要求戴Mic，在場邊指揮七情上面，與「球員亨利」完全兩個模樣。

「Mic'd Up」可謂美國職業運動聯賽一種「另類享受」，教練、球員都會被要求戴上咪高鋒錄音。

亨利10月15日對新英倫革命一戰成為「目標」，衝擊該戰終以2：3輸波，MLS上載亨利「Mic'd Up」短片全程十分肉緊，不停提點球員，又指出球員錯誤。

蒙特利爾衝擊早前對新英倫革命，最終輸2：3。（路透社）

當有隊長施積迪（Amar Sejdic）怪責隊友時，亨利更提醒施積迪：「不要怪罪其他人，如果你轉身的話，就會見到有人在。」完場前更用西班牙語叫守將羅美路基奧圖（Romell Quioto）及烏魯迪（Maximiliano Urruti）再壓前，可是仍未能扭轉局勢。

蒙特利爾衝擊該戰後3場錄得一勝二負，今季於美職東岸21戰7勝2和12，以23分排第9，仍有機會打入季後賽。

亨利教波時七前上面，跟球員年代的冷靜可謂兩極。（Getty Images）

雖然片段看來似是只得亨利指責球員，但事實上這名法國籍主帥有讚有彈，如以2：1擊敗國際邁阿密後，亨利就在更衣室跟球員講話時大讚隊伍下半場表現，又承認自己半場訓話嚴苛：「我半場說了我要說的，但我們都是成年人，我們都要像個成年人一樣接受批評。」

亨利在場邊並非只一味指出球員哪兒出錯，亦會稱讚球員。（網上圖片）

Can we get a mic check on coach Thierry Henry? 🎤 pic.twitter.com/gE0hLVHW6X — Major League Soccer (@MLS) October 27, 2020

美國多項職業聯賽都有對特定球員現場收音的「另類娛樂」，美式足球聯賽NFL更是有這樣的節目，球員戴上咪高鋒比賽，但因為只是收音，所以不會影響到表現。

不過，MLS就曾試過在2018年MLS明星賽對祖雲達斯一仗，「Mic'd Up」曾效力阿士東維拉、侯城的美國門將巴特古辛時，更與他在比賽中途做訪問，古辛邊踢邊訪時更要應付比賽，故出現了為自己訪問時突然大叫而道歉的爆笑場面。

MLS比賽中訪問：

Aswear!! Nobody does showbiz like Americans, nobody! 😆



They actually mic’d up Brad Guzan (goal keeper) while he’s playing and the commentators are conversing with him through this MLS allstar game against Juventus. Soon enough they’ll mic strikers. pic.twitter.com/LObyWHFWQO — eLDee (@eLDeeTheDon) August 2, 2018

英超第7輪直播賽程（按圖放大）：