【MLS】亨利教波化身緊張大師　前英超門將邊比賽邊做訪問

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法國一代前鋒亨利（Thierry Henry）球員年代以冷靜見稱，那麼當上教練的他又是否一樣？去年成為MLS蒙特利爾衝擊教頭的他，日前領軍對新英倫革命時應MLS要求戴Mic，在場邊指揮七情上面，與「球員亨利」完全兩個模樣。

「Mic'd Up」可謂美國職業運動聯賽一種「另類享受」，教練、球員都會被要求戴上咪高鋒錄音。

亨利10月15日對新英倫革命一戰成為「目標」，衝擊該戰終以2：3輸波，MLS上載亨利「Mic'd Up」短片全程十分肉緊，不停提點球員，又指出球員錯誤。

蒙特利爾衝擊早前對新英倫革命，最終輸2：3。（路透社）

當有隊長施積迪（Amar Sejdic）怪責隊友時，亨利更提醒施積迪：「不要怪罪其他人，如果你轉身的話，就會見到有人在。」完場前更用西班牙語叫守將羅美路基奧圖（Romell Quioto）及烏魯迪（Maximiliano Urruti）再壓前，可是仍未能扭轉局勢。

蒙特利爾衝擊該戰後3場錄得一勝二負，今季於美職東岸21戰7勝2和12，以23分排第9，仍有機會打入季後賽。

亨利教波時七前上面，跟球員年代的冷靜可謂兩極。（Getty Images）

雖然片段看來似是只得亨利指責球員，但事實上這名法國籍主帥有讚有彈，如以2：1擊敗國際邁阿密後，亨利就在更衣室跟球員講話時大讚隊伍下半場表現，又承認自己半場訓話嚴苛：「我半場說了我要說的，但我們都是成年人，我們都要像個成年人一樣接受批評。」

亨利在場邊並非只一味指出球員哪兒出錯，亦會稱讚球員。（網上圖片）

美國多項職業聯賽都有對特定球員現場收音的「另類娛樂」，美式足球聯賽NFL更是有這樣的節目，球員戴上咪高鋒比賽，但因為只是收音，所以不會影響到表現。

不過，MLS就曾試過在2018年MLS明星賽對祖雲達斯一仗，「Mic'd Up」曾效力阿士東維拉、侯城的美國門將巴特古辛時，更與他在比賽中途做訪問，古辛邊踢邊訪時更要應付比賽，故出現了為自己訪問時突然大叫而道歉的爆笑場面。

MLS比賽中訪問：

英超第7輪直播賽程（按圖放大）：

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