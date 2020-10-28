足球熱話｜孫興慜投最強經紀公司　Lily Collins美國隊長同屬旗下

熱刺前鋒孫興慜與哈利卡尼（Harry Kane）的進攻組合令人聞風喪膽，這名韓國國腳季初入球停不了，暫時進佔英超神射手榜首，炙手可熱。 今日（28日）他在社交網站宣布與頂級經紀公司CAA（Creative Artists Agency）合作，這舉動被外界視為「亞洲球王」即將與熱刺簽下新約的預兆。

孫興慜的Facebook專頁今日以其代表公司Son&Football Limited名義，宣布正式與CAA合作：「以孫興慜的能力結合CAA Sports的全球網絡及專業，推展一系列全球活動，作為孫興慜的管理及經紀公司，我們會與CAA Sports保持良好關係，致力提升孫興慜的價值，透過互相合作去展開更穩定及有效率的活動。請期待及支持孫興慜未來在全球的活動。」

孫興慜近幾季狀態極佳，今季更登上頂峰，是英超最炙手可熱的前鋒之一。（Getty Images）

全球龍頭經紀公司 摩連奴同屬旗下

CAA是美國龍頭經紀公司，旗下擁有大量頂尖藝人、運動員、甚至政客。CAA的體育業務本來主要集中在籃球、美式足球、棒球等美國本土流行的項目，但他們在2019年收購英國足球經紀公司Base Soccer Agency，積極拓展業務，旗下運動員已遍及全球。CAA亦在2019年獲《福布斯》評為全球最有價值體育經紀公司，旗下體育合約總值106億美元，較排第二位的競爭對手高出逾倍。

孫興慜的最新動向亦引來不少猜測，皆因熱刺領隊摩連奴亦屬CAA旗下，摩帥早前曾指其愛將孫興慜值得「更好的待遇」，並明示他正與熱刺商討新合約。孫興慜與CAA合作，惹來猜測指或意味他與熱刺續約會更順利。

CAA旗下知名藝人及運動員（按圖放大）：

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法新社指，孫興慜在2018年簽下的合約將於2023年到期，目前周薪為11萬英鎊，在一眾英超勁旅當中，薪酬算是中下游。不過熱刺希望能長期留用他，因而向他開出一紙盛傳總值6000萬英鎊的新合約，令他的周薪能達到與哈利卡尼、尼當比利一樣的20萬英鎊，屬全隊最高薪。