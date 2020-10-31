【田徑】鄧伊程告別TVB重返田徑場　疫情下復賽首戰奪跳高后冠

原定本月10日及11日舉行的田徑測試賽，因未能取得相關政府部門許可，賽前一天宣布延期，直至今日（31日）終在疫情尚未完全褪卻下上演。 港隊跳高女將鄧伊程（Tiffany）相隔近9個月重返賽場，雖然未能突破1.73米個人最佳成績，但仍以1.70米取得第一。

疫情之下，田徑測試賽今日於將軍澳運動場舉行。田總實施一系列防疫措施，包括閉門作賽、只限預先登記採訪的傳媒、選手、教練、裁判及田總職員分開閘口出入場，進入運動場時需量度體溫及填寫健康申報表。

首日焦點的女子跳高賽事，僅得3名選手參加。選手除了在熱身試跳外，量度步點和等候時均要戴上口罩；工作人員在選手每完成一跳後，都會抹跳高墊和桿，確保衛生。

鄧伊程相隔9個月再比賽，笑言感覺很新鮮。（梁鵬威攝）

21歲的鄧伊程與兩名對手鍾慧欣、林驪珊爭逐， 近年轉了跟楊文蔚的專任教練溫達勇訓練，鄧伊程的個人最佳是去年於系列賽創下的1.73米。三人跳過起跳高度1.60米後，Tiffany與鍾慧欣在第一跳順利跳過1.65米，其後二人在第三跳才跳過1.70米。來到挑戰1.75米，她們在三跳均未能跳過，最終由鄧伊程取得第一。

Tiffany錯過打破PB機會，在場邊指導的教練溫達勇鼓勵她說：「第3下彈得好好啊！差一點可以挑戰1.80米。」

在田總防疫措施下，工作人只在選手每一跳後清潔跳高墊。（梁鵬威攝）

相隔近9個月再比賽，Tiffany笑言感覺很新鮮，也對成績感滿意：「跳得幾好，170是一定要過的位，175是可以過到的位置，但不要緊，下次再跳好點。」與PB擦身而過，她表示最近轉了步點，正在試驗階段：「好少第一個比賽就全程的比賽，通常開季都是短程5步，今日9步當是挑戰，其實都順暢的，可能要練多少少。」

體院曾在7月「封院」，她有一段時間未能在運動場跳高墊訓練，僅能做體能如舉重和跑步，這個TVB節目《#後生仔傾吓偈》的前主持指當是調整期，「練技術較多，練舉重、跑方面多點，而不是過桿，主要改回壞毛病」。由一月測試賽的1.68米，到今日復賽跳出1.70米，她有信心把目標再放高一點，「我在舉重、跑速都進步中，會把目標放到178、180，感覺剛剛的175表現都不錯」。

疫情下，跑項需隔線進行。（梁鵬威攝）

田總防疫措途充足 盼陸續重啟田徑賽

對於田總安排的防疫措施，鄧伊程指雖然較繁複，但不影響比賽心情，能令選手安心和安全最重要。「比賽前，田總和跑會都有叫我們預先填寫健康申報表，在賽場也要量體溫、做足防疫措施如戴口罩、搓手消毒，檢查後有手帶戴住出入。比賽方面，我們只得3個人比賽，跳數又多，不過也是正確的，我覺得是要保護大家，但我們3個人跳有少少麻煩，不斷重複戴口罩，一個跳完後，下一個要立即準備，好似要做好多工序。」

她指田徑場空間較大，選手人數不算多，參加者和入場者事先留意身體狀況、緊守防疫措施下，其實很安全，盼政府能陸續重啟本地賽。