【歐聯】阿積士獲罕見禁區內間接罰球　杜辛泰迪治射破11人人牆

在球場上，12碼常見，但禁區內間接罰球就較少出現。不過，在歐聯D組阿積士作客米迪蘭特的比賽中，就出現了一次，阿積士的杜辛泰迪治面對11人的人牆，勁射高波，最終助阿積士以2：1勝出。

當地時間昨晚（11月3日）的歐聯D組分組賽，阿積士作客米迪蘭特，在11分鐘時，米迪蘭特後防回傳，門將米基安達臣接住，球證吹罰，給予阿積士一個在禁區內的間接罰球。

【阿積士處理禁區內間接罰球】

+ 5 + 5 + 5

米基安達臣在小禁區內接回傳，罰球點位於小禁區的6碼線上。阿積士派出昆斯普美斯及杜辛泰迪治處理，而米迪蘭特就全隊11人一起站在龍門白界線上，排出一堵11人人牆。

昆斯普美斯踩橫，杜辛泰迪治射入。（路透社）

雖然開罰球的位置極近龍門，但要射入都不是易事，一來這是間接罰球，不能直接攻門，需要傳一腳先，二來人牆距離不足10碼，當罰球一開，對方球員就會撲出來封位。

球證叮囑米迪蘭特球員不得提早衝出來，之後阿積士開波，昆斯普美斯輕輕踩橫，杜辛泰迪治馬上起左腳勁抽。雖然米迪蘭特球員正衝出來，但杜辛泰迪治射高波入網，為阿積士在13分鐘拉開到2：0。最後，阿積士這場贏2：1。

【杜辛泰迪治射入罰球片段】

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