【英超】利古朗誤信熱刺為巴利起小型高球場　自爆與施丹零交流

熱刺今夏由皇家馬德里羅致利古朗（Sergio Reguilon），以及借用加里夫巴利（Gareth Bale），兩人今季都有不錯表現。 初來報到的利古朗近日接受訪問，表示見到訓練中心有小型高爾夫球場，以為是為了熱愛高球的巴利而起，卻不知道是自己誤信隊友。

利古朗今夏以2700萬英鎊由皇馬轉投熱刺，於各項比賽為這支倫敦球隊上陣7場已錄得3次助攻，增強了熱刺的攻力。至於在皇馬被教練施丹雪成「看台球王」的巴利，10月中對韋斯咸一戰正式復出，至今4次落場已取得一個入球，這一球正是上輪英超主場贏白禮頓2：1的致勝入球。

利古朗轉投熱刺很快就得到上陣機會。（Getty Images）

巴利熱愛高爾夫球，效力皇馬時多次被拍到於高球場打得樂而忘返，因而一直為球迷詬病，認為他愛高球多於足球。或因為這個原因，利古朗成為了整蠱對象。

在訪開中談到巴利重返熱刺一事，利古朗說：「最令我意外的是，球會為了他，在訓練基地起了幾個高球洞，雖然只是小型高球場，但已令我感到難以置信。」事實上，熱刺訓練基地啟用時已設小型高球場，似乎23歲的利古朗聽了隊友的說話信以為真。

巴利熱愛打高球（Getty Images）

【英超第7輪—熱刺2:1白禮頓】

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利古朗又指看得出巴利在熱刺更開心，但認為該名威爾斯國腳在皇馬其實踢得不錯，「不知道他會否回去」。利古朗說：「溝通對他很重要，不過他西班牙語很好，就如我的英語一樣。」

利古朗成為隊友整蠱對象。（Getty Images）

時間證明轉會決定是對是錯

利古朗為皇馬上陣22次，但去季被借到西維爾，回來後仍沒有機會與32歲的馬些路爭位，最後被賣到熱刺。利古朗直言自己跟施丹沒有什麼交流：「我沒有怎麼跟他說過話，多數都是球會的代表。我知道他們怎樣評價我的能力，但我亦要下決定。」

利古朗指時間會證明轉投熱刺是否正確選擇。（Getty Images）

利古朗指自己決定轉戰英超，是因為以現時年紀應該尋找更多上陣時間，故未有要求皇馬解釋為什麼不給自己機會。這名西班牙左閘又讚摩連奴，「喜歡這種認真又有熱誠的教頭」，透露他與球員關係親密。

利古朗指時間會證明自己離開皇馬的決定是對是錯，雖然置身於不同的聯賽，自己已適應了新環境，與隊友關係亦不錯，尤其是孫興慜及賀積查治。

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英超第7輪戰果：