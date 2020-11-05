西甲│美斯非巴塞罰球王　一人MLS出人頭地　一人於低組別徘徊　

美斯為巴塞隆拿直接罰球首選，於各頂比賽為巴塞射入47個罰球。原來這名阿根廷球星在青訓時，並非罰球首選，次選亦未輪到他。事實上，美斯青訓時幾乎沒有機會主射罰球，因為有兩名罰球好手在。 時隔多年，美斯已效力巴塞20年，兩名罰球好手又去了哪兒？

美斯近年罰球屢次建功，但曾為巴塞青訓的Roger Giribet接受《Goal》訪問時透露，美斯在青訓時期甚少射罰球的機會。他說：「域陀華斯基斯（Victor Vazquez）及左腳的告勞斯（Juanjo Clausi）都會主理罰球，美斯基本上沒有射過罰球。」

美斯射罰球有一手，但於青訓時卻沒有機會射罰球。（Getty Images）

美斯罰球精華：

大美斯6個月的華斯基斯於1998年加入巴塞青訓，2008年升上一隊，2011年轉投比甲的布魯日前，為巴塞上陣過3場，更於歐聯對魯賓卡山一戰攻入他巴塞生涯唯一入球。

華斯基斯效力FC多倫多機智罰球：

華斯基斯與美斯仍保持聯絡。（網上圖片）

與美斯老友鬼鬼 囝囝跟住叫Leo

效力布魯日4年，華斯基斯2016年轉戰墨超，加盟藍十字，但留隊一年又「北上」加盟FC多倫多，助這支加拿大MLS球隊2017年奪得MLS盃的功臣之一。司職進攻中場的他兩季為多倫多上陣65場，攻入18球，2019年到中東搵食，今季回到比甲加盟奧伊本。

雖然華斯基斯與美斯於巴塞一隊做隊友的時間不多，但兩人仍是保持聯絡，華斯基斯更以好友名字Leo命名2013年出生的兒子。

華斯基斯曾為巴塞隆拿射入一球。（網上圖片）

告勞斯星途不如理想，多於低組別聯賽搵食。（網上圖片）

可出任兩翼的告勞斯生涯就未如兩名舊隊友般順利，2006年被巴塞隆拿出售到第4級聯賽的Catarroja CF，展開了「浪人生涯」，效力西班牙多支低組別聯賽球隊後，這名西班牙左翼今季以自由身轉投第4組別聯賽的CD Olímpic de Xàtiva。

外界認為馬勒當拿是美斯的「罰球師父」。（Getty Images）

馬勒當拿改造美斯變罰球王

事實上，美斯都是近年才將罰球變成了武器之一，2008至10年執教阿根廷的馬勒當拿，可算是美斯的罰球「師父」。

有指馬勒當拿不滿意美斯處理罰球的能力，助手Fernando Signorini曾透露，在練波時見到馬勒當拿傳授美斯射罰球的秘訣。

C朗美斯過去3次歐聯對壘回顧：