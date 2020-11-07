【英超】修咸頓6場不敗連領隊也驚訝　缺首席射手照贈紐卡素兩蛋

英超今季快車頻頻，本港時間周六（7日）凌晨又有兩場賽事，有首席射手丹尼艾格斯缺陣的修咸頓將士用命，主場以2：0擊敗紐卡素，憑較佳得失球，力壓踢少1場衛冕利物浦升上榜首，也是修咸頓自1988年以來，首次登上頂級聯賽榜首位置。

缺少丹尼艾格斯本來令人以為「聖人」5場不敗走勢要告終，豈料接戰下來球員一人走多步仍能維持優勢。上月重返母會修咸頓的禾確特開賽僅7分鐘即妙傳予查阿當斯建功，為主隊打開紀錄。戰至比賽末段，修咸頓再由史超活岩士唐埋齋，兩蛋贈紐卡素。

查阿當斯首開紀錄興奮慶祝。（Getty Images）

修咸頓今季早段經歷兩連敗後表現脫胎換骨，連同今場勝仗已保持6場不敗佳績，英超連續取得5勝1和後追到與榜首利物浦一樣同得16分，憑較佳得失球，力壓紅軍，暫時做一哥。假如今晚愛華頓未能擊敗曼聯，修咸頓更可以再坐多榜首多一天。

史超活岩士唐完場前埋齋，助修咸頓保住6場不敗走勢。（Getty Images）

▼修咸頓Twitter小編希望聯賽就此完結▼

STOP THE COUNT pic.twitter.com/rS94knWEhO — Southampton FC (@SouthamptonFC) November 6, 2020

修咸頓對上一次排頂級聯賽榜首是1988年9月，換言句話說今次是「聖人」首度成為英超「一哥」，此刻無價，難怪連修咸頓官方Twitter小編也特朗普「上身」，發文呼籲「停止點票」，意指希望英超在這一刻就完結。不過修咸頓領隊哈辛赫圖就貫徹他的實幹態度，僅對現時的順勢感覺驚嚇。

禾確特今季回歸母會演出可人，今場交出一記助攻。（Getty Images）

哈辛赫圖賽後指：「我的球隊目前所做的事實在令人驚奇，恭喜所有人。我們的球迷必會抱擁這一分鐘，為積分榜拍照留個念。」他續指：「所有人都處於最高狀態，老實說，我們現在所做的有點兒驚嚇，但如果看我們所付出的努力又不是意外。我要向所有人表示，球隊花了很多時間在一起，踏前了很多步，現在我們是強大隊伍。」

值得一提，修咸頓近幾個球季都屬中下游分子，2017/18、2018/19年球季幾乎降班，去季初更主場被李斯特城狂數9球，誰會料到「修頓」今季突然彈起踏上爭標路，會否再次上演李斯特城童話值得關注。

修咸頓領隊哈辛赫圖（右一）對現時球隊走勢之順暢也感到驚訝。（Getty Images）

不過修咸頓現時仍然擔心丹尼艾格斯缺陣4至6周會否對球隊構成大影響，幸好適逢國際賽期，球隊要兩周後才再有比賽。艾格斯今季於6場英超狂轟5球，缺陣對修咸頓肯定是巨大的損失。

同場加映：般尼死守 與白禮頓互交白卷

周六較早時尚有另一場英超，白禮頓全場控球率達六成佔優勢，19度射門仍無攻而還，最終與般尼握手言和。

英超第8輪直播賽程（按圖放大）：