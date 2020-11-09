【英超】利物浦再添十字兵　高普哥迪奧拿齊轟賽會減換人名額

英超第8輪矚目大戰，曼城主場硬撼利物浦，「藍月亮」中場大腦迪布尼12碼宴客，錯過反超前的黃金機會，結果兩軍打成1：1平手，握手言和。 利物浦未能全取3分，榜首位置拱手相讓予李斯特城。除了分數的損失外，今仗右閘阿歷山大阿諾特因傷退下火線，令飽受傷兵問題困擾的紅軍再添一名「十字兵」。

榜首的利物浦今仗作客曼城，力爭全取3分保住榜首位置，紅軍先由沙拿的12碼中鵠開紀錄，曼城及後由加比爾捷西斯回敬一球追平。利物浦的祖高美斯回防時，被迪布尼的傳中省中左手，球證直指12碼點，迪布尼親自操刀12碼卻「老貓燒鬚」宴客，錯過反超前的機會，最終兩軍打成1：1平手，各得1分，利物浦未能重登榜首，跌落第3位。

曼城1：1賽和利物浦 迪布尼射失十二碼錯失重返前十良機

英超第8輪戰果：

+ 4 + 4 + 4

利物浦今仗既損失分數，又損失大將，正選右閘阿歷山大阿諾特戰至63分鐘因傷退下火線，由占士米拿入替。紅軍主帥高普賽後表示阿歷山大阿諾特將錯過未來3仗的國際賽，並將在當地周一（9日）作進一步檢查。

阿歷山大阿諾特下半場中段因傷被調離場，未來3仗國際賽需要養傷。（路透社）

+ 3 + 3 + 3

利物浦今季深受傷兵問題困擾，後防更是重災區，大將雲迪積克膝部重創「長唞」，擔任「替工」的法賓奴同樣傷出，門將艾利臣及祖爾麥迪比傷癒不久，如今再添阿諾特一名傷兵。

利物浦傷兵名單：

傷兵問題繼續纏繞利物浦，高普將責任歸咎於換人名額上，並炮轟英超賽會主帥馬士達斯（Richard Masters）「超錯」：「5人換人名額並非一個優勢，這是一個常態，其他所有聯賽也維持5個換人。馬士達斯的決定是個錯誤，他領導無方，導致傷兵問題如此嚴重。」

曼城領隊哥迪奧拿賽後與高普站同一陣線，直言5個調動是為了保護球員，「今季賽程頻密，人人皆知，其餘聯賽保持5名換人，但英超賽會卻反其道而行，不保護聯賽的球員，這是一個災難，現時阿歷山大阿諾特受傷未能出戰國際賽，對英格蘭國家隊亦有影響。」