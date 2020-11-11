【足球】前皇家馬德里中場加高掛靴　不堪傷患折磨34歲退役

34歲的前皇家馬德里中場加高（Fernando Gago）掛靴。 加高年輕時與美斯及阿古路一起贏得世青盃，20歲加盟皇家馬德里，但他的職業生涯並不幸運，多次嚴重受傷，2次膝部韌帶重創，3次阿基里斯腱斷裂。在傷患纏身下，現效沙士菲的加高不得不結束球員生涯。

據《路透社》報道，34歲的加高不堪傷患折磨，周二宣布退役。沙士菲教練卡華里路（Pablo Cavallero）透露，加高在周二通知他及隊友，決定結束球員生涯。卡華里路說：「他已經下了決定，我們損失了一位非常重要的球員。」

加高在2007至2012年期效力皇家馬德里，為球迷熟悉。（Getty Images）

卡華里路向傳媒講述加高退役，「我們很清楚加高對自己的要求，他的掛靴是重大的損失。他已經付出很大的努力去康復。」加高今年2月右膝韌帶撕裂，接受手術。這是加高職業生涯第5次嚴重受傷，他2次膝部韌帶重創，3次阿基里斯腱斷裂。

【回顧加高球員生涯及對手】

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加高司職防中，年少成名，與美斯及阿古路同期出身，在2005年一起為阿根廷贏得世青盃。在2007年，被視為「新列當度」的加高由小保加轉投皇家馬德里，同期加盟皇馬的還有希古恩及馬些路兩名南美新星，但當年外界對加高的期望最高。

【馬些路與希古恩同期加盟皇馬】

雖然加高為皇馬贏得06/07及07/08兩季西甲冠軍，但他傷患漸多，成長未如預期，之後被基迪拉及沙比阿朗素等取代，失去主力位置。加高曾被外借到羅馬，其後轉會華倫西亞，但他很快就離開歐洲球壇，回到阿甲。他去年離開小保加，轉到沙士菲，至今年掛靴。