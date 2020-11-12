【新冠肺炎】足球界視疫情如無物　克羅地亞中堅中途確診比賽繼續

新冠肺炎新一波疫情再襲歐洲，國際賽期一於少理如常進行，土耳其主場與克羅地亞上演友誼賽。在半場休息時，突然收到克羅地亞隊長維達確診的消息，該名31歲的後衛隨即被調離場，及後下半場照常繼續踢，最終兩軍打成3：3平手，握手言和。

歐洲各國的疫情有反彈跡象，國際賽期卻未受影響，歐洲多支國家隊在兩星期內先後出戰友誼賽及歐國聯賽事，加上「四圍飛」亦有增加傳播病毒的可能性。

歐洲疫情再來襲，國際賽期依舊如常進行。（路透社）

各支球隊在出戰前，球員們需要必須病毒測試並呈陰性才可披甲，可惜測試時陰性並不代表一切。克羅地亞隊長維達（Domagoj Vida）與隊友在周一（9日）的病毒測試中過關，可在作客土耳其的友誼賽中上陣。該名31歲的克羅地亞隊長正選登場，卻在半場時突然被調離場，原來球隊在比賽進行時收到消息，維達在比賽前一小時的病毒測試呈陽性，主帥達歷立即將維達調走。

克羅地亞足總賽後立即發聲明，維達確診後根據衛生守則，將在伊斯坦堡隨即接受隔離，而其他國家隊職隊員將繼續行程，前往瑞典斯德哥爾摩準備歐國聯賽事。

「你確診，快啲走」，維達在半場發現確診後立即退下火線。（路透社）

有人確診，比賽如常，克羅地亞對土耳其一仗未有就此腰斬。土耳其上半場以2：1領先，兩軍在下半場首15分鐘連入3球，阿特蘭大的柏沙歷及禾夫斯堡的比卡奴（Josip Brekalo）3分鐘內連入兩球，反超前3：2，土耳其兩分鐘後由李斯特城的安達建功，最終兩軍打成3：3平手。

土耳其隊長辛克杜辛為球隊先開紀錄，最終與克羅地亞打成3：3平手。（路透社）

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