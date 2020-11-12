【網球熱話】俄國網球美少女因傷掛拍　轉做模特兒慘遭網民責難

模特兒貼清涼照，玲瓏浮凸熱力四射，反而惹來批評。俄羅斯美女索克不時在社交媒體上載泳裝照與長腿照，目不暇給。不過，她近日稱早前一張半祼照，換來一大堆網民指罵，甚至侮辱，原因與她的過去有關。 5年前，她是溫布頓少年組女單冠軍。

索克（Sofya Zhuk）現年20歲，長駐美國邁亞密，簽約世界頂級模特兒公司，全心從網球場跳到時裝世界。她稱轉行之後，一直受到網民攻擊，4月上載的一幀照片，演變成大轟炸，「專頁的留言滿是負面訊息，甚至相當冒犯」。索克坦言不明白那照片有何大不了，批評卻排山倒海而來，不少是責怪她放棄網球。

索克這一張半祼照，引發網民激烈批評。（Instagram@sofya_zhuk）

無論這邊或那邊，生活從不易過。索克曾經是俄羅斯網球又一新星，14歲已經在國際網球總會（ITF）賽事奪冠。2015年，她以非種子球手身分，不失一盤下奪得溫布頓少年組女單冠軍。本應前途無限，但她去年打入過法網第1圈，及參加溫網的外圍賽後，便未再參賽。從她的社交動態可知，無異已經掛拍。她稱當年希望成為職業球手，但長年訓練使她受背傷困擾，「近年傷患嚴重，決定讓身體休息一段長時間。而且，我的體質吸收蛋白質不太好，檢查顯示我的脊柱已如五、六十歲的人」。

【索克全力發展模特兒事業】（按圖放大）

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索克最高排名116位，但在去年溫網出局後立下決心轉行。她認為離開網球，生活亦快樂，有意在模特兒世界大展拳腳，「我想人們不能接受我在網球以外世界找到自己。沒有網球，我都過得很好，不會陷入憂鬱」。