【足球】哈利卡尼場內場外好榜樣　貼心舉動關照國家隊新丁

為國披甲，與有榮焉。英格蘭國家隊主帥修夫基經常徵召年輕球員入伍，初來乍到，面對眾多「大佬」，一眾新丁難免戰戰兢兢。 作為「三獅兵團」隊長，哈利卡尼以身作則，主動協助一眾新丁融入球隊，連同市宿敵阿仙奴的小將巴卡約沙卡亦對他讚口不絕。

英格蘭領隊修夫基（Gareth Southgate）敢於起用新人，當中4人更是「千禧後」，早前禾特普斯受傷退隊，修夫基特意選入年僅17的「神童」祖迪比寧咸（Jude Bellingham），一旦披甲登場將成為史上第3年輕的英格蘭國腳。

英格蘭首次徵召17歲「神童」比寧咸 頂替傷兵禾特普斯

【「英格蘭神童」祖迪比寜咸創下的紀錄】

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入選國家隊，即使是英格蘭新丁，當然希望踢出表現，穩固在國家隊中的地位。不過，來到國家隊時，面對如哈利卡尼﹑佐敦軒達臣及馬古尼等一眾「大佬」，難免有點緊張。英格蘭隊長哈利卡尼除了是場上的領袖外，場外不忘主動協助師弟們適應國家隊的生活。

哈利卡尼作為隊長，當然需要協助一眾新球員融入球隊。（英格蘭Twitter截圖）

效力熱刺的哈利卡尼，即使是同市宿敵阿仙奴的球員，同樣主動關照「小師弟」，隊中「千禧後」之一﹑效力阿仙奴的小將巴卡約沙卡，在記者會時大讚卡尼的暖心舉動，「當我來到國家隊時，所有隊員非常歡迎我，尤其是哈利卡尼，他搭着我的膊頭，主動與我聊天，使我更快融入球隊，亦可以在隊中做回自己。」

哈利卡尼的貼心舉動，助沙卡更容易融入球隊。（資料圖片／Getty Images）

沙卡再度入選國家隊，該名阿仙奴小將當然希望以表現報答修夫基的信任，「當我收到修夫基的入選訊息時，我感到十分興奮，我希望以場上表現回報領隊的信任。迎戰比利時這種勁旅，是所有球員夢寐以求的一戰，我希望全力以赴，並入選來年的歐國盃大軍。」

巴卡約沙卡希望以表現報答修夫基的信任，並入選來年的歐國盃大軍。（英格蘭Twitter截圖）

英格蘭「喼帽」10次以下的球員：

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另外，由熱刺外借至德甲賀芬咸的賴恩施斯隆（Ryan Sessegnon），亦有入選英格蘭U21國家隊，準備出戰對安道爾及阿爾巴尼亞的U21歐國盃外圍賽。賀芬咸陣中有數名球員確診，全隊職球員亦須接受病毒測試，當中包括施斯隆，他在周二（10日）檢測時驗出陰性，但擔心病毒傳播的關係，施斯隆即使亦被迫退隊。