【單車】UCI重罰環波蘭賽肇事車手　車壇中人指難掩安全措施問題

8月環波蘭單車賽首站賽事，荷蘭車手哥拿維根（Dylan Groenewegen）將積及臣（Fabio Jakobsen）撞向圍欄，後者重傷昏迷。國際單車聯會（UCI）就事件作出裁決，重罰哥拿維根停賽9個月，引來兩極反應。

環波蘭賽首站賽事最後直路，積及臣與哥拿維根在終點前數十米雙雙脫穎而出，惟兩名荷蘭車手相撞引起嚴重意外，積及臣的頭部嚴重受傷，失血過多下情況十分危急，隨後立即由醫療直升機送往附近醫院搶救。

哥拿維根蓄意撞向積及臣而引致嚴重意外。（美聯社）

衝線前大炒車逐格睇（按圖放大）：

從比賽影片可見，哥拿維根突然轉線，挨身撞到積及臣，後者才會撞到賽道邊的圍欄受重傷。哥拿維根賽後因「危險駕駛」被取消資格，UCI發出聲明譴責這名27歲車手的不君子行為，罰款500瑞士法郎。

UCI的判詞中指哥拿維根在調查時十分合作，並接受9 個月的停賽，停賽開始日期由事發當日計，將到2021年5月7日到期，又接受參加「單車社群相關的公益活動」。

積及臣早前於社交網站透露近況，表示自己在上、下顎的重建手術後4周已經拆線，復原進度理想，「移植的骨塊需要4個月時間固定」，2021年會再接受手術。

積及臣在意外後，立即由醫療直升機送院治理。（路透社）

裁決反應兩極

哥拿維根所屬車隊Jumbo-Visma發聲明指，事件得以完結感到如釋重負，又指會與哥拿維根共度時艱，希望積及臣可以早日康復。

不過，不少記者都認為刑罰過重，《Eurosport》的Orla Chennaoui指事件開了先例，「但UCI沒有去調查圍欄差劣的保護設施」。UCI的比賽物資供應商La Flamme Rouge直言UCI執法尺度不公：「不認為罰一位車手停賽9個月，然後其他車手在相似情況下就沒有判罰是『公平一致』。」

積及臣一度處於昏迷狀態。（快步車隊Twitter截圖）

其他媒體如網上記者Tour De Jose就希望UCI會跟進，不少車隊在賽前就警告及投訴安全性太低的首站設計。

環波蘭賽首站衝刺路段為下坡路段，時速可達70公里或以上，Tour De Jose認為「不應只將責任全怪在車手身上」。

積及臣上載自己上、下顎拆線的圖片。（網上圖片）

《Global Cycling Network》的Cillian Kelly更指出，哥拿維根全程合作，最終被罰停賽9個月，但相比之下，於1999年至2004年一直服用禁藥的US Postal，一直拒絕承認服用禁藥，到最後在多方壓力下，才跟美國反禁藥組織合作，最終卻獲輕判6個月停賽，指判決不公。

環波蘭賽首站意外：