【足球】英格蘭3球淨勝愛爾蘭　「神童」比寧咸後備初登場

原先與新西蘭的友誼賽取消後，英格蘭改與愛爾蘭拍跳，「三獅軍團」憑哈利馬古尼﹑查頓辛祖及卡維特利雲各建一功，以3球淨勝愛爾蘭。補選入伍的「英格蘭神童」祖迪比寧咸，取得首頂國家隊「喼帽」，成為史上第3年輕代表英軍披甲的球員。 另外，原先入選國家隊的拉舒福特及中堅高亞迪，先後因不同理由退隊，將錯過未來兩場歐國聯賽事。

英格蘭原定在主場與新西蘭進行友誼賽，卻因新冠肺炎疫情關係而取消，英軍改鬥愛爾蘭。英格蘭主帥修夫基派出卡維特利雲配合基亞利殊及查頓辛祖攻堅，兩名隊長哈利卡尼及佐敦軒達臣先列後備，隊長臂章落在哈利馬古尼的身上。

擔任隊長的馬古尼，上半場以一記頭槌為英格蘭先開紀錄。（路透社）

以隊長身份領軍出戰的馬古尼，上半場即挺身而出，為球隊打開紀錄，接應雲克斯的傳中，力壓愛爾蘭隊長杜菲（Shane Duffy）跳頂破網，英格蘭開賽18分鐘領先1球。兩名曼聯盛傳的「緋聞人物」合力炮製第2個入球，基亞利殊引球至禁區頂，再傳給左路的查頓辛祖，該名多蒙特翼鋒扣入大位射出一記地波入網，攻入第3個國家隊入球，英軍31分鐘擴大領先優勢。

兩名曼聯「緋聞人物」合力炮製第2個入球，辛祖攻入國家隊第3個入球。（路透社）

修夫基在半場時「撳掣」，換出正選門將普比，由曼聯的甸恩軒達臣入替，多次入選國家隊終於有機會上陣。今仗任正選的阿仙奴小將巴卡約沙卡，左路一次突破，對方的基士堤（Cyrus Christie）在禁區內以超技術踢跌沙卡，12碼由卡維特利雲操刀，一射中鵠，下半場11分鐘領先至3：0。

卡維特利雲成為12碼劊子手，為球隊攻入今仗第3球。（路透社）

勝券在握的英格蘭，修夫基及後分別換入美蘭尼爾斯﹑菲爾科頓及譚美阿巴謙的一眾國家隊新丁，最矚目的當然是補選入伍的「英格蘭神童」祖迪比寧咸（Jude Bellingham），該名年僅17歲的多蒙特小將在73分鐘入替美臣蒙特，以17歲136日成為歷來第3年輕上陣的英格蘭大國腳。英格蘭餘下時間未有改寫紀錄，結果以3球擊敗愛爾蘭。

年僅17歲的祖迪比寧咸，下半場入替取得首頂國家隊「喼帽」。（路透社）

另外，在今仗的大軍名單中，未有出現拉舒福特及高亞迪的名字，效力狼隊的高亞迪早前曾與新冠肺炎確診者接觸，即使及後兩次病毒測試同樣驗出陰性，但根據英國政府的規定需要自我隔離，而曼聯的拉舒福特則因傷而退隊，二人將錯過與比利時及冰島的歐國聯賽事。

冰島國家隊即將作客丹麥出戰歐國聯，英國政府早前向丹麥實施入境禁令，禁止所有從丹麥前往英國的人士入境，一度令英軍下周對冰島的歐國聯添變數。英格蘭政府與當地政府商議後，決定豁免冰島的入境禁令，該場歐國聯將如期在溫布萊上演。