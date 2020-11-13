【歐國外】蘇格蘭一搔23年之癢　英冠龍門勇救12碼出線決賽周

苦候23年，「蘇威」終於入樽。 蘇格蘭在歐洲國家盃外圍賽附加賽決賽C線，藉互射12碼氣走塞爾維亞。「格仔軍」圓夢過程，可算來回天堂又折返人間，遲了「半個鐘至九個字」，終於出線。

蘇格蘭自1998年法國世界盃分組賽出局後，陷入漫長等待。22年過去，等到安德魯羅拔臣、麥湯米尼、基蘭泰亞尼等球員冒起，希望終於來了。「格仔軍」作客塞爾維亞，半場兩無記錄，易邊後52分鐘先由效力些路迪的基士堤（Ryan CHRISTIE）在娥眉月內施射，雖然力量平平，但角度刁鑽，彈內柱入網而先開記錄。他們領先後面對主隊反撲，一直未受太大威脅。

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基士堤為蘇格蘭打開天堂之門。（美聯社）

眼見天堂之門就在眼前，蘇格蘭一時鬆懈折返人間。塞爾維亞在法定時間完結前開出角球，皇馬前鋒盧卡祖域（Luka JOVIC）擋開麥湯米尼，在小禁區邊無人看管下跳頂，彈地波剛好越過打比郡門將大衛馬素爾（David MARSHALL）手頂，扳平1:1，加時再戰。

蘇格蘭戰至最後階段，一時鬆懈，完場前被盧卡祖域「閂門」，進入加時。（路透社）

歐國盃附加賽決賽戰果：

蘇格蘭眾將體力下降，在加時退守，塞爾維亞大軍壓境，惟攻勢無威脅，以互射12碼決勝負。兩軍頭4輪全數射入，先射的蘇格蘭在最後一輪亦由諾域治的堅尼麥利安（Kenny McLEAN）射入。塞爾維亞派出富咸前鋒阿歷山大米祖域（Aleksandar MITROVIC）處理最後一球，他本季曾在英超主射12碼中楣宴客，今次射向龍門右下角，其實相當不俗。可是，馬素爾捉路「捉到應」，撲出關鍵一球，送蘇格蘭出線來年決賽周。

加時無法打破僵局，米祖域12碼宴客後相當失望。（路透社）

以往龍門救出12碼助球隊出線，通常會忘情慶祝。但馬素爾救出12碼一刻，沒有即時激動，甚至隊友動我也不動，反而緊盯着球證有何動靜。他發現球證還未「吹雞」，怕空歡喜一場。隊友衝到禁區，馬素爾終於聽到「勝利雞聲」，才敢去慶祝。

馬素爾已經35歲，救出關鍵12碼，成為球隊出線決賽周的英雄。「格仔軍」一擁而上齊歡暢。（路透社）

AND MARSHALL HAS SAVED.... pic.twitter.com/vuvsZpbz1J — Tam Sellics son (@TamsellicsonIII) November 12, 2020

蘇格蘭近9場國際賽6勝3和不敗，乘勢一搔23年之癢。效力利物浦的隊長羅拔臣坦言急不及待，「從未有一場賽事，賽後如此激動，夏天快點來吧」。他激動地說為整隊人驕傲，「我們走了很遠，經歷很多，很多批評，受了很多負面說話。」羅拔臣在互射12碼頭5輪「冇份」，賽後透露「下一個就到佢」，「我想我是下一人，但我的大腿筋很繃緊」。莫非又傷？「紅軍」球迷少擔心，羅拔臣笑說：「我有點擔心，好像就快抽筋。」

【蘇格蘭一搔23年之癢】

+ 3 + 3 + 3

蘇格蘭出線來年歐國盃決賽周，進入D組，對手包括捷克、克羅地亞及英格蘭，重返國際大賽即上演同室操戈好戲。