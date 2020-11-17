【行山】山友分享被蜜蜂追引起熱議　生態導賞員解釋蜜蜂追人原因

近日有山友在網上群組表示，行山時不停被蜜蜂追，引來超過300個留言，不少留言表示近日行山都試過被蜜蜂追纏。為何近期山上那麼多蜜蜂？為何蜜蜂會追人？記者邀請到龍虎山環境教育中心項目主任Hugo解答網民的疑惑。

1. 為何蜂會追人？

人不是牠們的食物，如果要令蜂有動機去追人，除非我們身上有些東西吸引到牠，或者我們搔擾到牠的日常行為。Hugo表示人身上的氣味可能吸引到蜂，有機會是沐浴露、洗頭水、髮蠟、蚊怕水、止汗劑、防曬……有濃烈氣味的東西都有機會吸引蜜蜂。

有網民在群組發帖，表示被蜜蜂追到懷疑人生，引起熱烈討論。（Facebook截圖）

Hugo說：「蜂其實可能沒有惡意，牠純粹好奇，覺得有件東西在牠的蜂巢附近，或者在牠找食物途中遇到你，有點探索的意味。牠不是故意搔擾你，只是好奇看一看你是什麼。」他還補充：「汗水都有機會的。昆蟲有時需要水份及礦物質，如你身上或衣服上有汗水，還有些鹽在上面，都可能吸引到蜜蜂注意。」

蜂除了被氣味吸引而追人外，亦可能是行山人士不經意地搔擾到蜜蜂，例如山友近距離經過蜂巢，或者妨礙牠覓食。

龍虎山環境教育中心項目主任Hugo分享行山遇蜜蜂的經驗。（顏銘輝攝/資料圖片）

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2. 如果蜂追纏我，我應該怎樣做？

本身是資深生態導賞員的Hugo表示，被蜂追纏首要鎮定，他說：「首先不要害怕，如果你知道牠是一隻蜜蜂，就避免做一些大幅度的動作，不要撥牠，千萬不要當牠是烏蠅拍牠。」Hugo建議行山人士以穩定速度行開，「牠應該追多一陣，就不會再跟你。」

Hugo還分享了一個小貼士，他說：「這是我自己經驗，我會掩住耳朵，令自己聽不到蜂拍翼的聲音，我都跟其他人都試過這做法。你會鎮定一點，不會太害怕這隻蜂。你聽不到牠的聲音，人就會冷靜下來。」

有網民分享近期行山被蜂追的經歷，引起不少網民的共鳴。（資料圖片）

3. 為何蜂會降落在我的皮膚上？為何牠還好像輕輕刺我？

Hugo表示試過蜜蜂降落在他的頭髮上，他解釋：「有機會是牠腳上有細勾，降落時，你會有少許刺痛的的感覺，不是真的針刺。牠還可能想吸取一些水份及礦物質，剛巧你的皮膚上的汗水有。牠不是有心攻擊你的。」

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有行山人士表示，在山上被蜜蜂追纏。（資料圖片／顏銘輝攝）

4. 蜂停留在我皮膚或頭髮上，應該怎樣做？

Hugo強調要鎮定，不要害怕，先給予時間，等蜂自行飛走。他說：「如果牠不飛走的話，你就輕輕撥一撥。所有動作都要緩慢，不可以像拍蚊那樣一下子拍向牠。」

Hugo叮囑，千萬不要當蜂是蚊般拍打，因為當蜂感到生命受威脅時，就會螫傷人。他聽過一個個案，有人在晚上行山時感到背部有昆蟲，不知是蜂，一下子拍下去，結果就被螫傷。

碧咸曾經在公開場合被蜜蜂追纏。（Getty Images）

美國體操運動員曾被蜜蜂嚇到花容失色。（Getty Images）

5. 怎樣可以避蜂？

Hugo說：「有其他人講過，穿淺色的衣著，不要太花，但個人經驗覺得作用不大。我會盡量避免使用有氣味的物品。有講法指，用含避蚊胺的蚊怕水，都有驅蜂效果，但都要留意，你用的蚊怕水會不會有香氣，有氣味的東西，有機會吸引到蜂。」

Hugo在2013年港大畢業後，就加入龍虎山環境教育中心。（顏銘輝攝）

6. 為何近期山上特別多蜜蜂？

Hugo表示香港出沒的蜜蜂大多是東方蜜蜂，對於近期山上多蜂的原因，他猜測：「我估計近期有種植物開花，這種植物叫鴨腳木。這種樹在香港很常見，當這種植物開花時，就會吸引很多昆蟲採花蜜，包括蜜蜂。我估有機會是這種植物大量開花，引致蜜蜂出沒。有些鴨腳木較矮，與行山徑距離較近，所以大家就覺得蜜蜂多，甚至行過山徑都聽到嗡嗡聲。」

東方蜜蜂（食環署圖片）

7. 萬一被蜂螫應該怎樣做？

Hugo表示自己不是醫生，無法提供專業的意見。他建議可用乾淨水清洗和消毒傷口。如發現有針刺殘留在傷口，最好先用硬膠卡刮走，如信用卡。他補充，過敏反應人人不同，有人可能很輕微，有人可能很嚴重，如果持續有灼痛的感覺，就應該盡快求醫。

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