【網球】王康怡負傷爭衛冕　直落兩盤不敵「一姐」張瑋桓

由中華游樂會主辦的「全港網球公開賽」今日（14日）上演一場亦敵亦友的女單決賽，近3年冠軍18歲的王康怡衛冕失敗，以盤數0：2不敵「一姐」張瑋桓。

18歲的王康怡（Cody），今年4月，國際網球協會（ITF）的最新青少年排名升上第18位，刷新個人生涯最高的排名，也是2017-19年全港網球公開賽女單冠軍。另一邊則有今年在ITF世界網球巡迴賽連續兩站奪得女雙冠軍，短短十個月內，共取得八座女雙冠軍的「一姐」張瑋桓（Eudice），繼2011年封后後再度參賽。

張瑋桓第二盤調整，一度領先5：2。（張倩儀攝）

Cody和Eudice雖然是明天女雙決賽的拍檔，但卻在今天來一場廝殺。兩人實力相當，首盤連續多局戰至「刁時」，但Eudice首盤贏6：3先「下馬威」。Cody狀態稍欠，休息時候不停陣痛噴霧噴於右肩，調整不果；第二盤Eudice繼續乘勝追擊一度領先5：2，雖然Cody在急緊關頭追回一局，但仍無力挽回局勢，最終只能以3：6，局數0：2不敵Eudice。

第一盤兩人多局戰至「刁時」，但第二盤間王康怡的體力明顯下降。（張倩儀攝）

「要考慮一下明天打不打。」Cody雖然還懂開玩笑，但嘴角卻已經揚不起來，「因為太久沒有比賽，有一點緊張，雖然在體院還有持續訓練，但卻擔心自己表現不出來。」

心情低落之餘，Cody也顯得相當疲憊，除了因為肩傷，休息不足也對Cody有很大影響：「這幾天比賽都到很晚，都打到12點多，個人有一點『謝』。」加上今天在賽前熱身時不慎傷到右肩，直接影響發揮，她無奈的說：「很不Lucky，沒有想過。」對上Eudice她直言少不免緊張，但這表現和結果，Cody哽咽：「對香港一姐緊張一定有，她又比我大；又想到不想失了這個獎，更想不能給自己太大壓力。」

王康怡今日狀態欠奉，加上突如其來的肩傷更是影響心情。（張倩儀攝）

另一邊，久別全港網球公開賽的Eudice重回后座，但也表示還未夠得心應手，「初初我們兩個都很緊張，直到第二盤才好一點，雖然是好朋友又是拍檔，但上場只可以想着是對手。」

最終被張瑋桓重奪冠軍。（張倩儀攝）

面對Cody，Eudice仍然球球都狠打，但久違比賽的身體還是需要更多時間和比賽機會：「平時如果打這種比賽，在11月尾，就已經會有很多個賽事做經驗累積，但今次就『生（手）』少少。」不知道何時再能出外征戰國際賽事，但她們仍會繼續訓練，準備本地賽事。

賽後張瑋桓過去關心拍檔王康怡。（張倩儀攝）

同日的男雙決賽，由兩屆的冠軍「師徒」組合對上楊柏朗和李欣翰對上黃俊鏗和Karan Rastogi。楊柏朗和李欣翰首盤先贏7：5，但黃俊鏗和Karan Rastogi在第二盤調整一度追平局數4：4，但這對劍指衛冕的師徒仍能以6：4拿下，直落兩盤再度奪冠。

這對「師徒組合」第三年參賽經已收獲三個冠軍。（張倩儀攝）