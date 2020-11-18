【世盃外】卡雲尼踩李察利臣被逐　巴西輕取烏拉圭延續全勝強勢

世界盃外圍賽南美洲區，巴西作客贏烏拉圭2：0，以全勝姿態續排榜首。在下半場，烏拉圭射手卡雲尼從後踩中李察利臣的右腳，球證翻看VAR片段後，向卡雲尼出示紅牌，將這名曼聯前鋒驅逐離場。

巴西雖然有尼馬受傷缺陣，但在上半場已經兩球領先，在34分鐘，李察利臣傳中入禁區，加比爾捷西斯乖巧回傳，禁區頂的艾法美路一控一射，為作客的森巴軍團開紀錄。

【巴西半場領先2：0】

完半場前，巴西組織自由球攻勢，李察利臣接應傳中頂入，半場拉開到2：0。

【卡雲尼踩人領紅逐格睇】

+ 2 + 2 + 2

烏拉圭賽前有主將蘇亞雷斯確診新冠肺炎，未能候命，而另一射手卡雲尼更加在71分鐘被罰紅牌。當時，卡雲尼與隊友夾擊李察利臣，卡雲尼踩中李察利臣右足踝及小腿。球證到場邊看完VAR片段後，收回黃牌，改為直接向卡雲尼出示紅牌，直接將他驅逐離場。

【今輪5場南美洲世盃外賽果】

踢少一個的烏拉圭無力反撲，巴西維持2：0的勝局，在南美洲區的世盃外4戰全勝，以12分續排榜首。同日還有另外4場外圍賽，阿根廷作客靠尼高拉斯干沙利斯及拿達路馬天尼斯各建一功，作客贏秘魯2：0，4戰得10分，排名僅次巴西。

較令人意外的是，哥倫比亞作客慘敗，僅靠愛華頓中場哈美斯洛迪古斯的12碼破蛋，以1：6不敵厄瓜多爾；厄瓜多爾4戰得9分，排在巴西及阿根廷之後。另外兩場，委內瑞拉主場以2：1贏智利，巴拉圭主場以2：2賽和玻利維亞。

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