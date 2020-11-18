【行山】攝影師行大東山有感　撰文嘆「事隔一年，面目全非」

無論是周末假期，抑或閒日，大東山上皆人山人海，行山人士絡繹不絕，大多為與山上的芒草海打卡拍照。攝影師Terrence Yeung近日到大東山，認為人流比去年多，並發現上山路上多了大量遊人為打卡而開出的支路。他還提醒遊人使用航拍機時要注意安全，避免低飛。

攝影師Terrence Yeung日前行完大東山後，在Facebook專頁「風景遊人 Landscapes Traveler」撰文，以「事隔一年，面目全非」為題，分享他在大東山上的見聞。他向記者解釋大東山「面目全非」的原因，他說：「一來人流，二來是山路，分支路多了太多。」

Terrence指山上多了很多條因遊人走入芒草堆中而開出來的新路，新路數量比以往多得多。他說：「我每年都有去大東山，在主要山徑兩旁，都會見到很多芒草。以前在某些位置，就會有條小分支路，可以行入去打卡。不過，今次去到，只要路旁有芒草堆，就會有三四條分支行入去。」

「每條分支，都有堆人影相。其實每個角度很易影到其他人，人們就自然再踩草入去，踩出新路。」Terrence感嘆，這是個惡性循環，他說：「你踩入去影得多，芒草死得多，可以影到的芒草就會減少。芒草少了，人們就會再行得深一點，再開出新路。」

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Terrence認為今年大東山的人流比去年多，他今年是閒日上山，發現人流比得上去年周末的情況。他表示新開的支路主要集中在伯公坳上大東山的路段，他說：「經主要路徑上，影完相，很多人就會走，所以上山路初段的破壞情況比較嚴重。其實行遠少少到山頂，人流會較少，都有很多芒草，但很多人不會去。」

Terrence提醒行山人士拍照時要顧及他人，小心安全，他表示那天在山上見到有航拍機低飛，十分危險，「有架飛機在頭頂經過，飛得低到，我舉高手都摸到部機。有人會用航拍機影合照，因為飛得高就影不到樣貌，他們就將航拍機低飛，但航拍機又不會只在他們那群人上空影，又會在附近兜圈，拍攝周遭環境。航拍機的速度都幾快，有一定危險，失控很易撞到途人。」他建議大家使用航拍機時，飛高一點，避免在人流密集的地方低空飛行。

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他還遇到有一班人為拍照打卡而阻塞山路，他形容當時的情況：「我見他們封了條路，拿住光管，打算『長曝』，影一些光軌的相。雖然那位置比較闊，但途人不能行過去，因為會入鏡。其他人想過都過不到，要等他們揮舞完光管一次才過到。」

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Terrence分享這次在大東山上影日落的遭遇，「我比較早到那個位置，有一大班人後來來到。他們不會理會你，我開了腳架也好，已經站在那裏也好，就慢慢移到我旁邊。不影響到我是可以的，但他們會再移到我前面，再擋住我的鏡頭。我不可能再影到相，只可以在他們大腿、手臂的縫中影，或者要到其他位置。」他希望上山拍照的人可以顧及他人，多點禮讓。

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