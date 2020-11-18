【西甲】拉莫斯心繫皇馬願續約兩年　對PSG高薪合約不為所動

西班牙國腳沙治奧拉莫斯（Sergio Ramos）與皇家馬德里的合約明年夏天就會結束，這名34歲中堅的去向最近成為話題。有傳巴黎聖日耳門（PSG）準備於來年一月轉會窗重開後，向拉莫斯開出總值6000萬歐元的合約。不過，西班牙傳媒周三（18日）透露，他已跟皇馬達成初步協議，準備多留這支西班牙首都球隊兩年。

西班牙電台《Cadena SER》指，拉莫斯跟皇馬已達成協議，雙方或會等到西甲歇冬時已公布。早前有報道指，拉莫斯一心想留在皇馬，但雙方在合約年數及薪金有分歧。

拉莫斯被指已跟皇馬達成協議，將會續約兩年。（Getty Images）

《阿斯報》早前曾指出，「銀河艦隊」只願意開出「1+1」合約，1200萬歐元年薪維持不變，而且拉莫斯必須達成合約中的特定條件，第2年合約才會生效，而且若拉莫斯嚴重受傷，需要長期缺陣，皇馬更有權解約。

有指皇馬受新冠肺炎疫情影響，財政雖未如死敵巴塞隆拿般陷入困境，但亦受到極大影響，只能向拉莫斯開出這樣的合約。

西班牙傳媒指PSG準備以高薪搶人，但拉莫斯不為所動。（Getty Images）

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據了解，今夏失去泰亞高施華的PSG，希望得到拉莫斯重振後防，願意支付這名西班牙老將2000萬歐元年薪，加上簽紙費，整份合約總值可達6000萬歐元。不過，西媒指拉莫斯一心只想留在皇馬，對PSG的「肥約」根本沒有興趣。

拉莫斯效力皇馬16季，為這支西甲豪門贏得不少獎盃。（Getty Images）

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沙治奧拉莫斯2005年以2700萬歐元，由西維爾轉投皇馬，至今於各項比賽為皇馬上陣660場攻入100球，助這支西班牙勁旅贏得5次西甲冠軍，4次歐聯及4次世界冠軍球會盃冠軍。

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