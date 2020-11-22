【德甲】利華古遜門將慘輸奇怪烏龍波　賽後自嘲「網上見」

利華古遜於德甲作客比勒費爾德，門將哈迪基（Lukas Hradecky）成為了焦點人物。這名芬蘭門將接應隊友回傳，想大腳踢走皮球，卻出現「世紀撻Q」，慘成「烏龍波」罪人，幸好利華終以2：1贏波，不用做失分罪人。

利安拜利於27分鐘為利華先開紀錄，但20分鐘主隊就追和。客隊左閘辛格拉雲47分鐘於邊線無路可去，決定回傳給哈迪基。如果哈迪基漏踢，這記回傳最多只會出界，並不會出現比利時門神高圖爾斯於國際賽對丹麥的「肉酸」烏龍波。

【歐國聯】比利時鋼門一個動作估計錯誤 補救不成觸發經典烏龍

拜利為利華古遜先開紀錄。（Getty Images）

不過，正在哈迪基大腳踢走皮球前一刻，足球輕輕彈地，一切已經太遲，哈迪基硬生生「大撻」，右腳一「Chok」之下拉出重右旋，皮球兩次彈地後入網。雖然鏡頭未有拍到哈迪基的樣子，但見他回身步向龍門時的背景，實有一種懷疑人生的感覺。

幸好利華的德高域於88分鐘攻入致勝一球，利華終以2：1險勝對手，8輪過後得18分，落後榜首拜仁慕尼黑1分排第3。

利華古遜門將「世紀撻」釀成爆笑老烏：點擊睇片

哈迪基的烏龍球被網民瘋傳，有網民說：「為什麼這種事總在發生在德甲守門員身上？」又有球迷開玩笑指應該為這種古怪的失波，開設另類的普斯卡斯獎（最佳入球獎）。

只能說哈迪基撻得過分美麗......（網上圖片）

靚撻不妨一睇再睇！

哈迪基本人就選擇一笑置之：「球迷笑我也沒所謂，待會應該有一堆YouTube短片及改圖吧。」他又指多得德高域入波「救國」，賽後的啤酒「應該會很好味」。

高圖爾斯驚世老烏逐格睇

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