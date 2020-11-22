【F1】傳七屆世界冠軍咸美頓新年封爵　告同名錶廠侵權敗訴

平治的英國車手咸美頓（Lewis Hamilton）早前提早奪得世界冠軍，追平「德國車神」舒密加（Michael Schumacher）七度於F1封王的紀錄。英國傳媒近日透露，咸美頓可能於新年獲得封爵，明年或要改稱「咸爵爺」或「Sir咸」了。

咸美頓於上周土耳其站奪得冠軍，提早3站奪得F1生涯第7次世界冠軍，追平舒密加的紀錄。英國傳媒近日表示，這名35歲車手將會於新年封爵，但咸美頓早前曾對自己有機會得到如此榮譽有所保留：「我沒有拯救生命，亦不如英國醫護或穆爾爵士（Sir Tom Moore）這些無名英雄。」

咸美頓早前再次於F1封王。（Getty Images）

咸美頓所說的穆爾已經100歲，為二次世界大戰的退役老兵，他在英國疫情嚴峻之時，於家後花園推着助行器步行100圈，為英國醫護籌款，終籌得3279萬英鎊。這名官拜上尉的老人今年7月，獲英女王伊莉沙伯二世於溫莎城堡封為下級勳位騎士。

雖然不敢高攀這些英雄人物，但「咸爺」近年為種族平權、環保等事發聲，以自己的影響力去改變世界可謂不遺餘力。

穆爾爵士於疫情期間身體力行為英國醫護籌款，獲得英女王封爵嘉許。（路透社）

咸美頓近年於多個議題上發聲，利用自己影響力改變世界。（Getty Images）

早獲MBE勳銜的咸美頓曾向英國《BBC》表示，希望可以再跟英女王見面，又指那一天將會是「我一生最高興的一日」。據英國《太陽報》報道，英國榮譽委員會（Honours Committee）指咸美頓封爵的事宜已經準備就緒，但《每日郵報》就指咸美頓需要處理好稅務事宜，才可以成為「爵爺」。

咸美頓為「避稅天堂」摩納哥居民，他憑此節省不少稅金，私人飛機又於萌島註冊，為他節省了330萬英鎊。不過，英國傳媒指出一切稅務安排均為合法，故似乎不太可能阻礙到咸美頓封爵。

咸美頓有可能於新年封爵。（Getty Images）

告同名錶廠侵權「因名字常見」敗訴

雖然在賽車場上贏個不停，但咸美頓最近於歐盟法庭卻慘輸一仗。咸美頓名下公司「44IP」3年前入稟法院，指瑞士錶廠Hamilton International於2017年「惡意」註冊商標。

不過，Hamilton International在1892年早已於美國成立，2003年被Swatch收購才搬到瑞士。歐盟知識版權局最近已判咸美頓敗訴，又指今次訴訟主要圍繞Hamilton一字，而非咸美頓全名，Hamilton為英語地區十分常見的名字，「任何人都沒有『天生擁有權』」。

回顧咸美頓前6次世界冠軍：

F1最後3站賽程（按圖放大）：