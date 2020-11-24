FIFA 21│英國玩家FUT挑戰不按加速掣　連場取勝對手憤怒Quit Game

《FIFA 21》十分著重速度，但一名英國玩家決定反其道而行，於FIFA Ultimate Team（FUT）對人比賽時不按加速掣。陣中有利物浦的沙迪奧文尼（Sadio Mane）、熱刺射手孫興慜這些快馬，都要強行變成「散步帝」，意果出人意表。

英國玩家Harry Hesketh日前於YouTube上載片段，表示在FUT Draft嘗試「不加速挑戰」，嘗試在不按加速掣（即Xbox的RT或PlayStation的R1）取勝。

美斯近年被香港球迷戲稱「散步帝」。（Getty Images）

基奧特於遊戲中速度僅得39。（Getty Images）

因為球隊Chemistry亦很重要，故Hesketh多半使用英超球員，首名球員就選孫興慜，但他很快就意會到速度不太重要，前鋒選擇車路士柱躉基奧特。這名法國射手雖然速度只得39，但其他技術相關數值都十分不錯。

孫興慜在「散步帝隊」中不時入波。（Getty Images）

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防守方面，Hesketh就推前防線，使對手難以組織攻勢。這名玩家一開始亦不太習慣，更要提自己不要按加速掣。不過，當孫興慜射入第一球後，Hesketh開始不停入波，首仗領先到5：1後，對手嬲到Quit game。

Hesketh連續4場令到對手Rage quit。（網上圖片）

Hesketh之後兩場都使得對手放棄繼續比賽，到最後一場，對手有麥巴比於前線快放，又有迪比於中場發動反擊，使得Hesketh 落後2：3時直言或要輸波。不過，Hesketh未有放棄，最終贏5：3，孫興慜射入第5球時，對手亦選擇Quit game退出遊戲。

「散步帝」Challenge：

Hesketh小心組織攻勢，禁區頂不停盤扭保護腳下球，盡量等到最佳時機才起腳。雖然不加速，但這只代表Hesketh自己不按RT或R1，當球員在AI控制下仍會加速跑接應直線或傳中波，轉為Hesketh時就會減速，這亦對另一邊玩家防線有一定的擾亂作用。

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