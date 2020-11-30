【英超】阿仙奴1：2不敵狼隊　占美尼斯頭撼頭嚴重意外即送院

阿仙奴對狼隊一仗，尖刀魯爾占美尼斯防守角球時，與大衛雷斯「火星撞地球」，該名狼隊前鋒一度失去意識，軍醫立即進場治理，占美尼斯立即送院，幸好他送院後已回復知覺。 開賽初段經歷10分鐘的暫停後，即使狼隊失去前線重心，仍然作客以2：1擊敗阿仙奴，兵工廠聯賽主場吞下3連敗。

阿仙奴近態反覆，連續兩仗分別不敵阿士東維拉及賽和列斯聯，今輪主場迎戰狼隊，豈料開賽早段已發生意外，兵工廠一次角球攻勢，回防助守的魯爾占美尼斯跳頂時，與上前衝頂的大衛雷斯頭撞頭，二人相撞後雙雙倒地，占美尼斯一度失去意識，其他球員見狀即示意軍醫入場，狼隊主帥紐奴及球員們亦顯得憂心忡忡。

傷勢較輕的大衛雷斯頭部「爆缸」，軍醫幫他包紮後可以繼續作賽，但他在半場後退下火線；一群軍醫在場上治理魯爾占美尼斯數分鐘後，被擔架抬離現場，並隨即送往醫院作進一步檢查，賽事在停頓10分鐘後恢復，占美尼斯的位置由小將法比奧施華（Fabio Silva）取代。

占美尼斯與雷斯「火星撞地球」，二人及後雙雙倒地。（路透社）

狼隊失去了主力前鋒後，攻力未有減弱，「大隻佬」艾達馬查奧爾以速度落底傳中，丹當斯卡衝頂頭槌中楣，柏度尼圖「執雞」建功，27分鐘先開紀錄。阿仙奴在3分鐘後極速追和，韋利安右路斬中，馬加希斯接應頭槌破網，兵工廠再一次憑死球取得入球。

柏度尼圖助狼隊先開紀錄。（路透社）

柏度尼圖在禁區頂邊走邊射，稍稍省中阿仙奴球員改變方向，尼奴撲救時受影響彈出，普丹斯隨即上前補射得手，42分鐘再度領先。阿仙奴在下半場換入拿卡錫迪及雷斯尼爾遜，希望盡早收復失地，奧巴美揚末段頭槌攻門斜出，未能領阿仙奴扳回一城，結果主場以1：2不敵狼隊，連續3場在酋長球場出戰的聯賽皆落敗收場。

加比爾馬加希斯頭槌建功，助阿仙奴即追成平手，惜球隊最終逃不過輸波的厄運。（路透社）

英超第10輪戰果（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

占美尼斯送院後，已經回復知覺，確實是不幸中的大幸，狼隊官方Twitter指占美尼斯已在倫敦醫院接受進一步檢查。愛將受傷，在場邊的主帥紐奴從兩軍軍醫及球員眼中，感到大家對占美尼斯的擔心。隊友們的情緒難免受影響，紐奴大讚麾下及後專心一致爭勝，「占美尼斯受傷必定影響在場球員，但我們的球員力克這情緒，專注在賽事中，並交出極佳的表現。」

魯爾占美尼斯碰撞後傷勢嚴重，需要以儀器固定頭部。（路透社）

大衛雷斯賽後同在社交網站上「報平安」，感激各界對他的關心，同時希望外界多多關注占美尼斯的情況，並祝願他早日康復。

英超今晚及第11輪直播賽程（按圖放大）：