【英超】狼隊占美尼斯已接受手術　各界呼籲要盡早修例保護球員

狼隊前鋒魯爾占美尼斯（Raul Jimenez）作客阿仙奴一戰，與對手防將大衛雷斯（David Luiz）頭撼頭，需即時送院。狼隊周一（30日）發表聲明，這名墨西哥射手頭骨骨折，已接受手術治理。 雷斯接受包紮後繼續作賽，令到不少名宿都不滿，指必須修改腦震盪條例及指引保護球員。

占美尼斯於比賽初段一次防守角球時，與大衛雷斯爭頂時頭撼頭，倒地後一度似是失去意識，上擔架送離場時需戴氧氣罩。狼隊於聲明中表示，占美尼斯送院後已回復知覺及接受手術，亦已見過女朋友Daniela Basso，「現正休養」，需要留院數日。

占美尼斯與雷斯「火星撞地球」，二人及後雙雙倒地。（路透社）

占美尼斯去季為狼隊攻入17個英超入球，助狼隊以第7名完成賽季，今季9戰入4球7，為狼隊前線首席射手。

狼隊未有透露占美尼斯需要養傷多時，相比之下， 大衛雷斯傷勢似乎輕得多，在檢查及包紮後，就獲准繼續比賽。不過，阿仙奴這個決定，就引起不少人不滿。

英超前冠軍箭頭組合：腦震盪指引過時需即時修訂

英格蘭一代名將舒利亞說：「足球需要醒一醒、認真起來。不是下個月，現在就要認真檢討了。現時足球界中的腦震盪指引是絕對不能接受的。」

曾與舒利亞一起奪得英超冠軍的瑟頓，認同舊隊友說法：「占美尼斯及雷斯這樣頭撼頭，看到心寒。足球是時候更新現時的指引，讓受傷球員的那一隊額外換人。占美尼斯明顯已是重傷了，大衛雷斯又是否得到適當的檢查呢？」

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