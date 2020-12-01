F1｜哈斯2021賽季換血　俄羅斯車手領銜　「戰鬥民族」歷來第四人

哈斯來年將會跟現時兩名車手哥桑（Romain Grosjean）及麥奴臣（Kevin Magnussen）告別，近日宣布第一名新車手的名字。俄羅斯F2車手馬薩賓（Nikita Mazepin）與這支美國車隊簽約，成為第4名俄國F1車手。

現年21歲的馬薩賓今年於F2車手榜排第3名，第2年參加F2的他今年曾於英國及意大利麥捷奴兩站奪得冠軍，又曾4次走上頒獎台。

馬薩賓雖然年青，但有一定程度的F1經驗，曾於2016至18年擔任印度力量（現名為Racing Point）的測試車手，去年亦曾為平治測試車手。

馬薩賓曾為印度力量的測試車手。（Getty Images）

巴林站前十：

+ 4 + 4 + 4

哈斯話事人史坦拿（Guenther Steiner）於聲明中表示馬薩賓今年表現出色，表現成熟，雖然F1經驗不算多，沒有落場經驗，但「來年賽程破紀錄有23站，他將會有大量機會熟習F1比賽的生態。」

馬薩賓成為哈斯2021年車手。（instagram @nikita_mazepin）

馬薩賓今年兩次奪得分站冠軍。（Getty Images）

馬薩賓將成為柏度夫（Vitaly Petrov）、斯洛堅（Sergey Sirotkin）及現時艾法托利的基亞特（Daniil Kvyat）後，第4名「戰鬥民族」F1車手。

至於哈斯另一位車手就仍未公布，有機會是車隊引擎供應商法拉利的青訓車手之一，今年F2冠軍米克舒密加（Mick Schumacher）亦是熱門人選之一。

F1車隊積分榜：

+ 4 + 4 + 4

重溫哥桑意外：

F1最後2站賽程（按圖放大）：