【英超】利物浦大破狼隊　球迷再現晏菲路看台　高普：超正

利物浦與VAR的恩恩怨怨，在今季多不勝數，紅軍在今輪主場對狼隊一仗中，終於得到VAR的「眷顧」，明察秋毫推翻狼隊的12碼。利物浦結果由沙拿﹑韋拿杜姆及麥迪比各建一功，加上施美度的烏龍球，4球大破狼隊，與榜首的熱刺同分。

利物浦在英超第11輪聯賽，在主場晏菲路對狼隊，門將艾利臣繼續養傷，由愛爾蘭小將基利靴（Caoimhin Kelleher）把守最後一關，生涯首度在英超亮相。狼隊方面，尖刀魯爾占美尼斯上輪與大衛雷斯「火星撞地球」，引致頭顱骨骨折，勢休養一段長時間，狼隊眾將熱身時特別版T恤，為該名墨西哥前鋒打氣。

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狼隊眾將賽前穿上特別版T恤，為重創的隊友魯爾占美尼斯打氣。（路透社）

第11輪英超戰果（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

狼隊前線缺少尖刀，主帥紐奴改派普丹斯﹑柏度尼圖及艾達馬查奧爾攻堅，中段連番攻勢考驗基利靴的身手，先後撲出普丹斯的笠射及艾達馬查奧爾的勁射。狼隊未能攻破紅軍大門，後防卻出現失誤「送大禮」，曾經是紅軍青訓的狼隊隊長高亞迪，在自己禁區頂欲以心口控定皮球，卻變成助攻「益晒」沙拿近射入網，24分鐘先拔頭籌。

基利靴首度在英超擔正，表現不俗，上半場連番撲出狼隊的攻門。（路透社）

高亞迪完半場前將功補過，遭禁區內倒掛解圍的沙迪奧文尼踢跌，球證直接吹罰12碼，紅軍眾將立即走向球證抗議，VAR及後介入，球證在場邊翻看重播後，認為文尼解圍時已收腳，故此12碼不成立，VAR終於對利物浦作出一次有利的判決。

從重播片段中，清楚看到沙迪奧文尼解圍時收腳未有踢中高亞迪。（影片截圖）

球證吹罰12碼後，紅軍眾將立即上前抗議。（路透社）

戰至下半場58分鐘，利物浦由韋拿杜姆擴大比數，禁區頂妙射破網，狼隊門將柏治斯奧再度投降。紅軍在9分鐘後，一次短角球攻勢，沙拿右路傳中恰到好處，祖爾麥迪比衝頂破網，利物浦67分鐘領先至3：0。

傷癒不久的右閘阿歷山大阿諾特後備入替，及後即有建樹，交出刁鑽傳中球，狼隊的施美度情急解圍，卻誤將皮球鏟入自己龍門，結果利物浦在主場以4球大勝狼隊。

紅軍4個入球功臣：

晏菲路今仗再開放讓球迷進場，紅軍即獻上一場大勝予一眾「餓波」已久的球迷們，雖然並非全場爆滿，主帥高普亦再度在球迷面前振臂高呼，賽後稱希望這是回復正常的第一步，「相隔10個月後，看台再度有球迷觀戰，再次聽到『You’ll Never Walk Alone 』，這是個好消息，希望及後逐漸恢復正常，入場人數提升至5﹑6000人，證明社會慢慢回復正常。」

高普再度在球迷面前展示招牌慶祝動作。（路透社）

聯賽榜前列回復「熟口熟面」，熱刺﹑利物浦先後報捷，兩軍同得24分，紅軍以較差的得失球差暫列次席。車路士及李斯特城同樣贏波緊隨其後，「曼市雙雄」攜手全取3分後，暫時已升上第5及第6位。