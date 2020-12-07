FIFA 21｜YouTuber批次世代家用機畫質一般　網民：禾稈草上踢波

《FIFA 21》今年推出話題多多，遇上新世代家用機PlayStation 5及Xbox Series X推出，新家用機版本更是以畫質作一大賣點。不過，一名YouTuber近日於網上拿出《FIFA 17》跟次世代《FIFA 21》作比較，認為4年前舊作更靚，不少網民亦同意，直言次世代版本如在禾稈草上踢波。

YouTuber MGH近日上傳《FIFA 17》及PS5版《FIFA 21》的擷圖，質疑「為什麼《FIFA 17》看起來比次世代的《FIFA 21》更好？」

FIFA 17（網上圖片）

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為了作出對比，MGH特意用同樣的球隊曼聯及車路士，同樣的球場，只見顏色上，《17》的草地更鮮明，《21》的草地看起來卻是淡如無色，兩軍球衣情況亦是一樣。

FIFA 21（網上圖片）

《FIFA 21》球員面部表情更精緻更像真。（網上圖片）

《FIFA 21》畫質不如4年前舊作？

不少網民都認同《FIFA 17》看來比次世代版本《21》更好，其中一名Twitter用戶感慨說：「嘩，我從沒有如今日一樣這麼欣賞《FIFA 17》的顏色。」亦有人直言《FIFA 21》的球場十分「肉酸」，EA Sports完全無心去製作更好的遊戲，「因為一般玩家無論如何都會課金」。另一名網民則說：「球場的顏色及質感看來就似是在禾稈草上踢波。」

《FIFA 17》人物沒有那麼細緻，表現亦頗為生硬。（網上圖片）

雖然不少網民都指EA可恥，但亦有玩家上載圖片，指用電話影相影響了畫質，真實在電視看起來畫質其實不錯，亦有網民附和指電視或顯示器都會影響到畫質。《FIFA 21》人物表情、動作都比舊作更細緻，但確實遊戲度沒有太大改進，多年以來愈來愈傾向要玩家「課金」。

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